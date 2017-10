Nach einer Studie zum Insektensterben fordern Umweltschützer den kompletten Umstieg auf Öko-Landwirtschaft. Hessen steht im bundesweiten Vergleich zwar gut da, doch auch hier wird es eng für Biene, Hummel und Schmetterling.

Einer gerade veröffentlichten Studie zufolge ist die Zahl der Fluginsekten in Teilen Deutschlands erheblich zurückgegangen. Seit 1989 habe die Gesamtmasse um mehr als 75 Prozent abgenommen, berichten Wissenschaftler im Fachmagazin Plos One. "Ein Schwund wurde bereits lange vermutet, aber er ist noch größer als bisher angenommen", sagt Caspar Hallmann von der Radboud University im niederländischen Nijmegen.

Hallmann wertete mit seinem Team Daten des Entomologischen Vereins Krefeld aus. Die ehrenamtlichen Insektenforscher hatten in insgesamt 63 Gebieten mit unterschiedlichem Schutzstatus in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und in Brandenburg mit Hilfe von Fallen Fluginsekten gesammelt und deren Masse bestimmt. Sie verglichen dann, wie sich die Biomasse in Heidelandschaften, auf Wiesen oder auf Brachflächen verändert hatte. Welche Arten von Insekten in den Fallen landeten, untersuchten sie nicht.

Regionen mit kleineren Feldern weniger betroffen

Allerdings gibt es Kritik an der Methode der Forscher. Die Ergebnisse der Studie seien nicht ohne Weiteres auf andere Gebiete übertragbar. Jedoch sei unstrittig, dass die Masse der Insekten stark abnehme, sagt der Leiter des Instituts für Bienenkunde an der Universität Frankfurt, Bernd Grünewald: "Es ist eher fünf nach zwölf. Das Insektensterben ist nicht mehr aufzuhalten."

Berthold Langenhorst vom Naturschutzbund (Nabu) Hessen hält die Ergebnisse der Studie für übertragbar auf Hessen: "Der Insektenschwund in einer Region hängt immer davon ab, wie dort Landwirtschaft betrieben wird." Die Studie nennt die intensive Landwirtschaft als einen möglichen Faktor für das Sterben von Bestäubertieren wie Bienen und Hummeln. Eine eindeutige Erklärung liefert sie jedoch nicht.

So seien etwa die Wetterau und das hessische Ried stärker betroffen, weil die Bauern dort größere Felder intensiver bewirtschafteten als ihre Kollegen in den Mittelgebirgslandschaften des Vogelsbergs oder des Taunus, sagt Langenhorst. Dort fänden Insekten und andere Tiere in Gehölzen, Grünstreifen, Wiesen und brachliegenden Flächen mehr Lebensraum als in den "aufgeräumten Landschaften" andernorts.

Appell an gesellschaftlichen Auftrag der Landwirte

Langenhorst betont, Landwirte dürften nicht nur auf Menge produzieren, sondern müssten einen gesamtgesellschaftlichen Auftrag erfüllen: "Immerhin beackern sie rund 40 Prozent der Gesamtfläche unseres Landes." Hoher Pestizideinsatz und Monokulturen führten nicht nur dazu, dass Insekten sterben, sondern auch dazu, dass nachfolgende Tierarten wie Feldvögel immer weniger Lebensraum und Nahrung fänden.

Auch die Böden würden nachhaltig geschädigt. Fehlten bestäubende Insekten, fehle letztlich auch dem Menschen die Nahrungsgrundlage. "Leider ist uns das langfristige Denken abhanden gekommen", findet der Nabu-Sprecher: "Dabei könnten wir mit relativ wenigen Mitteln viel erreichen." Wenn Bauern weniger Insektenvernichtungsmittel spritzten und an jedem Feld Blühstreifen stehen ließen, wäre damit schon viel gewonnen. Letztlich fordere der Nabu eine konsequente und flächendeckende Umstellung der Landwirtschaft auf Ökolandbau: "Er verbindet nachhaltige Lebensmittelproduktion mit Tier- und Artenschutz."

Der Bauernverband blickt skeptisch auf die Ergebnisse der Insektenstudie des niederländischen Professors. "In Anbetracht der Tatsache, dass die Erfassung der Insekten ausschließlich in Schutzgebieten stattfand, verbieten sich voreilige Schlüsse in Richtung Landwirtschaft", sagt Generalsekretär Bernhard Krüsken. Sein hessischer Kollege Peter Voss verweist auf die Anstrengungen der Bauern zwischen Knüll und Bergstraße, etwa mithilfe von Blühstreifen ein Auskommen von Landwirtschaft und Insekten zu finden.

Hessen bei Ökolandwirtschaft bundesweit vorn

Die Sorgen um den Insektenschwund teilt man im von der Grünen-Politikerin Priska Hinz geführten hessischen Umwelt- und Landwirtschaftsministerium, wie ein Sprecher mitteilt: "Die Intensivierung und strukturellen Veränderungen in der Landwirtschaft haben daran zweifellos einen nicht unerheblichen Anteil. Trotzdem kann sie nicht als alleiniger Verursacher identifiziert werden." Auch der Klimawandel und die Zersiedelung der Landschaft setzten den Insekten zu.

Das Land will der Entwicklung mit seinem Ökoaktionsplan entgegenwirken. Seit drei Jahren werden Modellregionen für Ökolandbau ausgewiesen und Landwirte beim Umstieg beraten und gefördert. Laut Umweltministerium stieg die Ökolandbaufläche in den vergangenen Jahren auf fast 97.000 Hektar. Das entspreche einem Anteil von 12,6 Prozent an der landwirtschaftlichen Fläche. Damit stehe Hessen im bundesweiten Vergleich an der Spitze.

Auch Kommunen und Bürger gefordert

Hessische Bauern erhalten außerdem Geld dafür, dass sie am Rand ihrer Felder sogenannte Blühstreifen anlegen: 600 bis 750 Euro pro Hektar. Diese Mini-Wildblumenwiesen müssen fünf Jahre lang stehen bleiben und stoßen bei den Landwirten auf gute Akzeptanz, wie ein Ministeriumssprecher berichtet. Derzeit beteiligten sich rund 1.000 Landwirte mit knapp 2.000 Hektar Blühflächen an dem Förderprogramm. Durch EU-Recht vorgeschrieben sei außerdem, dass Landwirte einen Teil ihrer Felder als sogenannte "Greening-Flächen" unbewirtschaftet lassen.

Mit seiner Bienenkampagne zielt das Umweltministerium nicht nur auf die Landwirtschaft ab. Auch Kommunen und Privathaushalte könnten bestäubenden Insekten mehr Lebensraum bieten, indem sie Verkehrsinseln und Seitenstreifen an den Straßen bienenfreundlich bepflanzten beziehungsweise einen Teil ihrer Gärten wild wachsen ließen und insgesamt seltener mähten.