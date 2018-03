Sie war zuständig für 65 Millionen Reisende und 80.000 Beschäftigte: Umso mehr hat Ulrike Johanns als evangelische Pfarrerin am Flughafen Frankfurt versucht, Ruhe zu bewahren. Nach 20 Jahren hört sie nun auf. Ein Besuch zum Abschied.

In der riesigen Abflughalle des Terminal 1, hinter einem unscheinbaren Treppenaufgang, befindet sich eine von drei Kapellen am Flughafen Frankfurt. Es ist einer der ruhigsten Orte dort, von der typischen Hektik des Flughafens spürt man dort nichts.

Pfarrerin Ulrike Johanns steht in der Kapelle und zeigt auf den goldenen Schriftzug an der Wand: "Gottes Wort ist Licht auf meinem Weg". In den vergangenen 20 Jahren war das so etwas wie der Leitspruch für die evangelische Pfarrerin. "Das ist ein Psalmwort und gleichzeitig ist es auch eine Lebenserfahrung von mir, dass Worte wirklich helfen können", sagt sie. Als Pfarrerin habe sie immer wieder versucht, Menschen helfende Worte mitzugeben. "Ich hoffe, das ist mir manchmal gelungen", sagt die 63-Jährige nun zum Abschied. Ende März geht sie in den Ruhestand.

Zuständig für 65 Millionen Reisende und 80.000 Beschäftigte

In den 20 Jahren ihrer Zeit am Flughafen hatte sie viele Gelegenheiten zum Gespräch. Am Frankfurter Flughafen waren im vorigen Jahr rund 65 Millionen Reisende unterwegs. Dazu kommen rund 80.000 Beschäftigte.

Neben Trauerfeiern und Taufen war Ulrike Johanns für die Mittagsandacht verantwortlich. Einmal im Monat organisierte sie auch ein halbstündiges Mittagskonzert. Wer zwischen den Gottesdiensten in ihre Kapelle am Flughafen kam, wurde auch schon mal spontan von der Pfarrerin angesprochen. Viele Begegnungen entstanden auf diese Weise.

Weitere Informationen Pfarrerin im Ruhestand Die evangelische Flughafenpfarrerin Ulrike Johanns tritt ihren Ruhestand am 1. April an. Sie möchte, dass sie dann vor allem eines hat: Ruhe. Ihre Nachfolge am Flughafen tritt im Oktober die Mainzer Pfarrerin Bettina Klünemann an. Ende der weiteren Informationen

Ulrike Johanns erinnert sich noch genau an einen Familienvater. Der Mann war dienstlich unterwegs und kam vor einem Flug in ihre Kapelle. Er erzählte der Seelsorgerin, was ihn bekümmerte: Er vermutete, dass ihn sein Chef nach der Dienstreise entlassen wolle. Am Ende der Unterhaltung zog der Mann einen kleinen Zettel aus der Tasche. "Der war mehrmals gefaltet, und da war mit ganz krakeliger Kinderschrift zu lesen: Ich hab dich lieb, Papa", erinnert sich die Pfarrerin: "Damit hatte er wieder seine Kraftquelle gefunden - die er aber auch wirklich verloren hatte."

Täuflinge bekamen Post von ihr - jedes Jahr

Gerne denkt Ulrike Johanns an die Tauffeiern zurück. Viele Täuflinge waren Kinder von Flughafenmitarbeitern. Einige sind inzwischen erwachsen. Auch wenn inzwischen viel Zeit vergangen ist, blieb die Pfarrerin mit allen in Kontakt: "Zu jedem Tauftag bekamen meine Täuflinge Post von mir." Das könne sie sich erlauben, weil sie deutlich weniger Täuflinge habe als ihre Kollegen in gewöhnlichen Kirchengemeinden.

Die Kapelle am Flughafen wird auch von der katholischen Kirche benutzt. Gelebte Ökumene scheint am Flughafen ganz normal zu sein. Im Bild ist Pfarrerin Ulrike Johanns bei einem Termin im Januar 2015 mit Athenagoras Ziliaskopulos von der griechisch-orthodoxen Metropolie von Deutschland, dem Frankfurter Rabbiner Menachem Halevi Klein, dem hessen-nassauischen Kirchenpräsidenten Volker Jung und dem Limburger Weihbischof Thomas Löhr (von links nach rechts) zu sehen. Bild © Imago

Die Pfarrerin findet, an den Taufen sehe man: "Der anonyme Flughafen hat auch sehr vertrauensvolle, bergende Orte." Das hat Ulrike Johanns selbst an den Tagen gespürt, als die Flughafenwelt durch Katastrophen erschüttert wurde. Etwa nach den Anschlägen vom 11. September 2001: Fast alle Transatlantikflüge fielen aus, viele Fluggäste strandeten in Frankfurt.

In dieser Situation sei etwas Wunderbares zu beobachten gewesen, erinnert sich die Pfarrerin: "Dass nämlich tausendfache Hilfsangebote aus der Region kamen." Menschen, die am Flughafen festsaßen und ein Bett brauchten, seien in Privatwohnungen oder Ferienhäusern untergekommen. "Mitten in dem Unglück war das auch etwas Tröstliches", sagt Ulrike Johanns.

Gedenktafel an verstorbene Flughafenmitarbeiter

Auch im Alltag - abseits der großen Katastrophen - musste die Pfarrerin immer wieder Trost spenden. Daran erinnert eine grüne Gedenktafel in einer Kapelle. Dort sind die Namen aller Verstorbenen verzeichnet, für die es am Flughafen eine Trauerfeier gab.

Darunter sind viele, die am Flughafen arbeiten. Einige starben unerwartet, zum Beispiel ein Fraport-Mitarbeiter im vergangenen Jahr. Dessen Chef meldete sich bei Ulrike Johanns. "Am Anfang hab' ich gedacht, es sei ein Gespräch mit mir gewünscht", berichtet sie. Aber als rund 50 Kollegen des Verstorbenen in der Kapelle standen, war schnell klar: Die Menschen baten sie um einen Gottesdienst.

Sie schrieb ein Buch über ihre Begegnungen auf FRA

Einige Höhen und Tiefen aus den 20 Jahren am Flughafen hat Ulrike Johanns in einem Buch aufgeschrieben. "Begegnungen. Zwischen Ankunft und Abflug" heißt es. Man kann es am Flughafen kaufen.

Auf Menschen zuzugehen, das habe sie in verschiedenen Kliniken gelernt. 15 Jahre lang hatte Ulrike Johanns als Krankenhauspfarrerin gearbeitet, bevor sie an den Flughafen kam. "Die Kranken haben mich zur Pfarrerin gemacht", sagt sie heute. Diese Zeit habe sie geprägt. Den Wechsel an den Airport bereue sie trotzdem nicht. Hier sei die Arbeit vielfältiger, sie habe viel mehr Menschen aus anderen Kulturen kennen gelernt.