Ein Räumpanzer der Polizei am Rand der Silvesterfeier auf der Alten Brücke in Frankfurt.

Ein Räumpanzer der Polizei am Rand der Silvesterfeier auf der Alten Brücke in Frankfurt. Bild © picture-alliance/dpa

Mehr Schutz für Großveranstaltungen, stärkere Präsenz an Silvester: Die hessische Polizei hat 2017 rund 2,6 Millionen Überstunden angesammelt. Die Gewerkschaft sieht ein Sicherheitsproblem - das Innenministerium hält mit Zahlen dagegen.

Überstunden, Zusatzdienste, Sonderschichten: Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Hessen schlägt Alarm. Durch die Mehrbelastung der Beamten könne es zu Sicherheitsproblemen kommen, weil nicht mehr alle Aufgaben wahrgenommen werden könnten. Diese Befürchtung hat Stefan Ruppel, stellvertretender GdP-Landesvorsitzender, im hr-fernsehen geäußert.

Besonders belastend für die Beamten seien die unkalkulierbaren Dienste für erkrankte Kollegen. Die hessische Polizei habe auch 2017 wieder massenhaft Überstunden angesammelt. Derzeit sollen diese bei 2,6 Millionen liegen, so schätzt es die Gewerkschaft. Bundesweit liegt die Zahl der angehäuften Überstunden bei 22 Millionen.

Mehr Schutz für Großveranstaltungen

Hauptgrund für diese Zahlen ist zum einen die Terrorgefahr. Die Polizei muss Großveranstaltungen stärker als früher schützen. Dazu gehören Konzerte, Sportveranstaltungen, aber auch Weihnachtsmärkte. Ein anderer Grund waren die sexuellen Übergriffe an Silvester 2015. In der Folge hat die Polizei 2016 und 2017 stärkere Präsenz gezeigt.

Für 2018 sieht Ruppel keine Besserung und übt Kritik an der hessischen Landesregierung. Zwar würden seit 2017 rund 1.100 neue Polizistinnen und Polizisten eingestellt und ausgebildet, doch diese Ausbildung dauere drei Jahre. Die Landesregierung habe mit den Neueinstellungen zu spät reagiert. "Es sind keine Reserven mehr da, die Kollegen, die da sind, müssen alle Aufgaben alleine bewältigen."

Innenministerium verspricht schon früher neue Stellen

Ein Sprecher des Innenministeriums wies die Kritik der Gewerkschaft am Samstag zurück. Es sei mitnichten so, dass erst in drei Jahren wieder zusätzliche Vollzugsbeamte auf Hessens Straßen eingesetzt würden. Bereits in diesem Jahr kämen 140 zusätzliche Stellen dazu, in den beiden darauffolgenden Jahren 300 und 570. Diese Schritte habe das Ministerium schon vor drei Jahren eingeleitet. "Jede Dienststelle der Polizei in Hessen wird davon profitieren", sagte der Sprecher. "Die Darstellung der Gewerkschaft ist aus unserer Sicht verkürzt."

Innenminister Peter Beuth (CDU) hatte im September 2017 angekündigt, jährlich im Schnitt 240 zusätzliche Stellen bei der Polizei schaffen zu wollen - neben den 500 neuen Polizisten pro Jahr, die ohnehin zum Ersatz der ausscheidenden Beamten gebraucht werden.

Zudem versprach der Minister, innerhalb der nächsten zwei Jahre rund 19 Millionen Euro in modernere Ausrüstung zu investieren. Aktuell liegt die Zahl der Beamten bei der hessischen Polizei bei rund 14.000. Bis zum Jahr 2022 rechnet Innenminster Beuth mit insgesamt 15.260 Beamten.