Seit Mitte Mai testen Frankfurter Polizisten Elektroschocker im Einsatz. Mit Erfolg, wie die Polizei mitteilt. Jetzt sollen auch Offenbacher Beamte mit den sogenannten Tasern ausgerüstet werden.

Hessen testet seit über vier Monaten den Einsatz von Elektroschockern bei der Frankfurter Polizei. "Seitdem hat es dort zwei Einsätze in Zusammenhang mit häuslicher Gewalt gegeben", sagte ein Sprecher des Innenministeriums. "Beide verliefen erfolgreich." Für eine aussagekräftige Zwischenbilanz gebe es aber noch nicht genügend Erfahrungen. Der Test endet erst Ende Oktober 2018.

Der Probebetrieb wurde inzwischen - auch auf Drängen der Gewerkschaft der Polizei (GdP) - auf das Polizeipräsidium Südosthessen ausgeweitet. Beamte des ersten Reviers in Offenbach würden derzeit in der Anwendung der Geräte ausgebildet, sagte der Ministeriumssprecher. Beim Frankfurter Überfallkommando sollen fünf Dienstgruppen ausgebildet werden.

Die Wirkungsweise der nach dem Hersteller Taser genannten Geräte berge für Menschen zwar weniger Risiken als ein Schusswaffengebrauch, heißt es bei der Polizei. Für die Einsatzkräfte steige aber das Risiko, weshalb spezielle taktische Konzepte erforderlich seien.

Die Fraktionsvorsitzende der Linken im Landtag, Janine Wissler, verwies darauf, die Landesregierung habe in einer Antwort auf eine Anfrage im Juli selbst eingeräumt, dass es in Einzelfällen durch den Taser-Einsatz bei den Getroffenen zu lebensbedrohlichen Verletzungen kommen könne, vor allem bei Schwachen, Alten oder Personen mit Herzerkrankungen.

Weitere Informationen

Amnesty warnt vor Todesfällen durch Elektroschocker

Der Einsatz von Elektroschockwaffen ist umstritten. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International prangert regelmäßig den Einsatz der Elektroschocker in den USA an: Die Taser seien keinesfalls harmlos, im Jahr 2016 starben nach Zahlen von Amnesty 21 Menschen nach Polizeieinsätzen mit Elektroschockwaffen . Seit 2001 seien demnach in den USA mindestens 700 Menschen durch Taser getötet worden.

Ende der weiteren Informationen