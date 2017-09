Nachdem ein Polizeianwärter in eine tödliche Messerstecherei verwickelt war, nahm das Land Hessen andere Kandidaten genauer unter die Lupe – und sortierte einige trotz Zusagen wieder aus. Dagegen haben sich zwei Bewerber erfolgreich gewehrt.

Das Verwaltungsgericht Gießen hat zwei Anwärtern für den gehobenen Polizeidienst im Eilverfahren die Einstellung ermöglicht. Sie dürfen noch im September die Polizeiakademie besuchen, wie das Gericht am Freitag mitteilte. In zwei weiteren Fällen hat die Vorsitzende Richterin die Eilanträge abgelehnt.

Die Polizeiakademie hatte die Einstellung der Anwärter trotz teils verbindlicher Zusagen mit der Begründung abgelehnt, die Bewerber seien in der Vergangenheit mit dem Gesetz in Konflikt geraten waren. Hintergrund: Innenminister Peter Beuth (CDU) hatte im Juni ein verschärftes Auswahlverfahren angekündigt. Demnach sollen angehende Polizisten in Zukunft intensiver durchgecheckt werden.

Auslöser für die Verschärfung war eine tödliche Messerstecherei in Wiesbaden, in die auch ein Kommissaranwärter verwickelt war. Die Opposition hatte die Maßnahme als überzogen kritisiert. Tenor: Erst sei das Land zu lasch gewesen, nun zu übereifrig bei den Aufnahmekontrollen.

Verschärftes Bewerbungsverfahren eingeführt

Laut HNA hatte das Ministerium daraufhin 22 bereits für die Akademie zugelassene Anwärter nachträglich abgelehnt, weil sie in ihrer Jugend auffällig waren. "Eine erneute Überprüfung hat ergeben, dass die Kandidaten nicht mehr geeignet sind", sagte Beuth im August im Landtag gesagt.

In den Fällen der stattgegebenen Eilanträge hatte die Polizeiakademie laut Mitteilung des Gerichts eine verbindliche Zusage für September 2017 erteilt und die Bewerber ausdrücklich für geeignet erklärt. Die Ermittlungsverfahren, die zur nachträglichen Ablehnung geführt haben, waren laut Verwaltungsgericht ohne Verurteilung eingestellt worden. Es ging demnach um Vorfälle, bei denen die meisten der Betroffenen Jugendliche oder Heranwachsende waren.

Rücknahme der Zulassungen nicht wirksam

Zudem seien die Verfahren bereits bei der Eignungsprüfung thematisiert worden. Die Polizeiakademie habe somit schon vor der Zusage von den Ermittlungsverfahren gewusst und sie in ihrer Beurteilung berücksichtigt. Zwar habe die Akademie ihre Zusage später wieder zurückgenommen, jedoch seien die Rücknahmen nach Auffassung des Gerichts derzeit noch nicht wirksam, weil sie angefochten wurden.

In den Fällen der Anwärter, die mit ihrem Eilantrag gescheitert sind, hat das Gericht die Lage anders bewertet. Auch hier hätten die Ermittlungsverfahren nicht zu Verurteilungen geführt, zum Teil habe es aber Auflagen gegeben. Einer der Bewerber habe zudem schon im Eignungstest nicht die erforderliche Punktzahl erreicht.

Die Entscheidungen des Verwaltungsgerichts sind noch nicht rechtskräftig. Gegen sie ist Beschwerde beim Hessischen Verwaltungsgerichtshof in Kassel möglich.

