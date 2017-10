Studienbewerber stehen Schlange, der Brexit sorgt für mehr Geschäft: Die private Frankfurt School of Finance und Management will auf ihrem neuen Campus weiter wachsen. Der Uni-Präsident spürt aber auch Aversionen.

Rund 110 Millionen Euro hat der Neubau der Frankfurt School of Finance and Management gekostet, den Arbeiter in gut zwei Jahren an der Frankfurter Adickesallee hoch gezogen haben. Seit Donnerstag residiert die Privat-Uni hier auch ganz offiziell in den fünf Teilgebäuden mit vier Stockwerken.

Uni-Präsident Udo Steffens zeigt stolz die neuen, glänzenden Hörsäle für die 2.230 Studenten und 64 Professoren. Höchstens 60 bis 80 Leute sollen in einem Raum einer Vorlesung lauschen. Die Hörsäle seien extra so gestaltet, dass der Dozent mit ein paar Schritten auch nahe bei den Studenten in der letzten Reihe ist, "bei denen, die ihnen sonst wegpennen würden".

Eigenes Fitnessstudio geplant

Im gebäudehohen Foyer lockt ein Café, Wohnheime sind entstanden, im nächsten Jahr folgt ein eigenes Fitnessstudio auf dem Campus. Steffens macht klar, was die Privat-Uni ausmacht: strenge Auswahl der Bewerber, kleine Gruppen, Betreuung rund um Wohnen und Gesundheit, Service für die Eltern. Die Inhalte des Studiums seien am Ende gar nicht so anders als bei der Konkurrenz. "Der Unterschied ist: Wir kümmern uns", sagt Steffens.

Das hat seinen Preis: 7.000 Euro kostet ein Bachelor-Studium je Semester, für einen zweijährigen Master sind insgesamt 30.000 bis 45.000 Euro fällig. Die Auswahl der Bewerber (nur einer von sieben wird genommen) erfolge unabhängig vom Geldbeutel, sagt Steffens. Rund 30 Prozent der Studierenden profitierten von einem Stipendium.



Der Brexit werde noch mehr Interessenten für lukraktive Weiterbildungsangebote nach angelsächsischem Modell an die Hochschule bringen, ist er überzeugt. Das Ziel: eine europäische Top-Adresse zu werden. Schon heute fänden 99 Prozent der Absolventen rasch einen Job.

"Skepsis durch alle Gespräche"

Die Gebühren klängen nur für deutsche Ohren hoch, sagt Steffens. Sie erklärten aber, warum in Stadt und Land so reserviert mit seiner Uni umgegangen werde. "Es gibt eine tiefe Aversion insbesondere der gehobenen Mittelschicht gegen private Bildung", sagt er. "Die Skepsis zieht sich fundamental durch alle Gespräche." Dabei sei Bildung die beste Chance, später gut zu verdienen.

Doch auch bei der Landespolitik spürt die Privat-Uni Zurückhaltung. "Sie haben sich einfach mit der EBS die Finger verbrannt und sind nun umso vorsichtiger", sagt Steffens mit Verweis auf den Skandal um Förderung für die EBS Universität in Oestrich-Winkel. "Unser Verhältnis zum Land und Wissenschaftsministerium ist ausgezeichnet", sagt er, "bis auf eben: Sie geben uns kein Geld."

In 15 Jahren soll alles bezahlt sein

Der Neubau der Frankfurt School wurde rein privat finanziert, 63 Millionen lieh sich die Hochschule von Banken. In 15 Jahren soll alles abbezahlt sein. Selbst das Grundstück habe man dem Land abkaufen müssen, sagt Steffens. Dabei werde so etwas anderswo zu symbolischen Preisen überlassen.

Immerhin, habe es auch einen Vorteil, dass man inklusive des Grundstücks alles selbst bezahlt habe: "Man muss auch nicht Danke sagen", sagt Steffens. Da aber wirft der Vorsitzende des Uni-Stiftungsrates, Rainer Neske, im Pressegespräch von der Seite ein, zumindest aus Höflichkeit sollte man das vielleicht doch tun. Zum anschließenden Festakt hatte sich immerhin Landes-Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) angekündigt.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 26.10.2017, 19.30 Uhr