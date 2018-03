Die "Dooring Zone" ist für Radfahrer in der Stadt besonders gefährlich: Achtlos geöffnete Türen geparkter Autos können schwere Unfälle verursachen. In Frankfurt werden Radfahrer an einigen Stellen in diese Zone gezwungen.

In Frankfurt führen viele Radwege und -spuren direkt an parkenden Autos vorbei. Trotzdem gilt für manche die sogenannte Benutzungspflicht - zu erkennen am kreisrunden, blauen Verkehrszeichen mit weißem Fahrrad. Das führt zu einer rechtlich paradoxen Situation:



Radfahrer müssen diesen Radweg laut Straßenverkehrsordnung nutzen. Dann missachten sie aber den per Rechtsprechung gebotenen Abstand zu parkenden Autos und riskieren einen schweren Unfall durch eine sich öffnende Autotür.

Oder sie verlassen zum eigenen Schutz die Radspur. Damit missachten sie die Benutzungspflicht und riskieren, von Autos gefährlich dicht überholt und angehupt zu werden, weil die Fahrer die Situation nicht verstehen.

Gefährliche Spur frisch erneuert

In dieser Woche wurde im nördlichen Frankfurter Stadtteil Dornbusch genau diese unsichere Radwegeführung erneuert, die hier seit vielen Jahren besteht: Ein dicker schneeweißer Streifen hält Radfahrer auf der Raimundstraße dazu an, in einem Abstand von oft weniger als einem Meter an parkenden Autos vorbeizufahren. Zusätzlich verpflichten die blauen Fahrrad-Schilder zur Benutzung dieses Streifens.

Generell ist eine Benutzungspflicht seit 2010 jedoch nur noch bei erheblicher Gefährdung der Verkehrsteilnehmer erlaubt (BVerwG: 3 C 42.09) . Und der seitliche Abstand zu parkenden Autos muss groß genug sein, sonst kann den Radler bei einem Unfall neben der Verletzung eine Mitschuld treffen (LG Berlin: 24 O 466/95, OLG Karlsruhe: 10 U 283/77).

Warum wird eine so fragwürdig geführte Radspur erhalten und sogar erneuert?

Stadt Frankfurt: Ein Versehen

Das war ein Versehen, erklärte der Leiter des Radfahrbüros im Straßenverkehrsamt, Joachim Hochstein, auf hessenschau.de-Nachfrage. "Die Kritik ist berechtigt, das soll mit Sicherheit nicht so sein. Hier werden wichtige Sicherheitsmerkmale nicht eingehalten und der Streifen ist zu schmal." Die vorhandene Linie sei eine "Altlast" und entspreche nicht mehr dem aktuellen Standard. Vermutlich habe eine Markierungsfirma mit Generalauftrag den Streifen erneuert, obwohl dies nicht vorgesehen gewesen sei.

"Wir nehmen das jetzt zum Anlass, die Radverkehrsführung in der Raimundstraße grundsätzlich zu überdenken", sagte Hochstein. Eine neue Lösung zu planen, brauche aber einige Zeit. Heute würden Radstreifen grundsätzlich mit einer Sicherheitstrennung zu Parkplätzen markiert. Wenn die Straße zu schmal ist, kommen Fahrrad-Piktogramme auf die Fahrbahn. Auch die Benutzungspflicht werde entsprechend geprüft, verspricht das Radfahrbüro.

Rechtlich werde ein Radfahrer aber auch beim aktuellen Zustand wohl kaum Probleme bekommen, sagte Hochstein. Denn zur eigenen Sicherheit darf auch ein benutzungspflichtiger Radweg verlassen werden (u.a. OLG Hamm: 27 U 2/89).

Neue Regelungen kommen nach und nach

Der Fahrradclub ADFC hätte für solche Straßen gerne weitergehende Lösungen: "Bei Tempo 30 in der Raimundstraße bräuchte man keine Radstreifen", sagte Bertram Giebeler vom Frankfurter ADFC. Oder es müsse einen ausreichend breiten baulich abgetrennten Radweg geben, zumindest aber einen Schutzstreifen nach heutigem Standard. Die Benutzungspflicht müsse vorher ohnehin aufgehoben werden.

"Wir machen das sukzessive", sagte Verkehrsdezernent Klaus Oesterling (SPD) auf hessenschau.de-Anfrage zum Thema Benutzungspflicht. Köln habe die Benutzungspflicht pauschal aufgehoben. "Das hat zu Problemen geführt. Deswegen machen wir es Straße für Straße."

Radwege-Zwang soll nach und nach abgeschafft werden

Weil die vorhandenen Radwege weiter freiwillig benutzbar sein sollen, seien oft Ersatzhinweise nötig, erklärte Oesterling. Im vergangenen Jahr sei beispielsweise die Bockenheimer Landstraße von der Benutzungspflicht befreit worden, weitere würden folgen. Das werde sich über die ganze Legislaturperiode hinziehen.

Die Situation für Radfahrer in Frankfurt könne nur nach und nach verbessert werden, sagte Radfahrbüroleiter Hochstein: "Wir müssen immer sehen, wo es mit geplanten Baumaßnahmen zusammenpasst." Werde irgendwo eine Fahrbahn saniert, gebe es immer eine Markierung nach aktuellem Standard mit Abstand zu Auto-Parkplätzen. Das betreffe in Frankfurt zum Beispiel auch die Schloßstraße im Stadtteil Bockenheim, wo eine ähnlich veraltete Radspur verläuft.