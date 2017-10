ARD spart an der Struktur, nicht am Programm

Die ARD steht vor einer tiefgreifenden Reform. Die Rundfunkanstalten wollen weiter sparen und trotzdem zukunftsfähig bleiben. Wie das funktionieren kann, erklärt hr-Intendant Krupp.

Die ARD will sich bewegen, sie will weiter sparen. Und Manfred Krupp, Intendant des Hessischen Rundfunks, ist zuversichtlich, dass das gelingt. In seinen Händen hält er den ARD-Bericht, der seit diesem Freitag auch den Ländern vorliegt. Darin enthalten: die tiefgreifendste Reform, die die ARD seit ihrer Gründung erlebt habe, sagt Krupp. Entwickelt wurde sie von den Intendantinnen und Intendanten der neun Rundfunkanstalten.

Weitere Informationen WARUM GIBT ES DIE REFORM?

Der Rundfunkbeitrag liegt aktuell bei 17,50 Euro pro Monat. Damit dieser Beitrag trotz steigender Kosten stabil bleibt, forderten die Ministerpräsidenten der Bundesländer im Oktober 2016 die öffentlich-rechtlichen Sender auf, strukturelle Maßnahmen zu entwickeln, um Kosten einzusparen. Ende der weiteren Informationen

Der Programmauftrag soll bei der Reform nicht aus den Augen verloren werden. "Wir haben ganz bewusst gesagt: Wir wollen bei den Strukturen sparen, wir wollen mehr gemeinschaftlich machen. Wir wollen aber nicht an unseren Kern gehen: das Programm", meint der hr-Intendant. Denn das vielfältige Programm mache die Legitimation der ARD aus.

360 Millionen Euro sollen bis 2020 gespart werden

Mit der Reform geht ein gemeinsamer Sparkurs einher. In dem Bericht der ARD an die Länder stehen auch konkrete Zahlen: Bis 2020 sollen mehr als 360 Millionen Euro eingespart werden, bis 2028 sind es 950 Millionen Euro.

Es wird aber nicht nur gespart. Damit der öffentlich-rechtliche Rundfunk zukunftsfähig bleibt, werden die ARD-Landesanstalten crossmedial, also medienübergreifend, aufgestellt. Dort wo es geht, sollen Inhalte für Fernsehen, Radio und Internet gemeinsam recherchiert und produziert werden. So sollen Kosten gesenkt und Strukturen verschlankt werden.

Gemeinsame Strukturen angedacht

"Nicht jeder Sender muss alles selbst machen. Wir haben viele Felder, wo wir durch technische Unterstützung gemeinsam ein System anwenden können, beispielsweise in der IT", so Krupp. Somit könne eine Aufgabe in einem Haus gebündelt werden. Das Ziel: ARD-weite Synergieeffekte in der Technik, in der Verwaltung und in der Produktion.

Weitere Informationen ÖFFENTLICH-RECHTLICHER RUNDFUNK

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk besteht aus ARD, ZDF und Deutschlandradio. Die ARD ist die Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland. Dazu gehören neun Landesrundfunkanstalten: hr, SWR, BR, MDR, NDR, radiobremen, rbb, SR, WDR. Ende der weiteren Informationen

Stellen sollen nicht gestrichen werden, auch das Programmangebot bleibt laut ARD-Bericht unangetastet. "Die Vielfalt unseres Angebots, die föderale Struktur, ist eine enorme Stärke. Die müssen wir betonen, auch in der zukünftigen digitalen Welt - auf allen Ausspielwegen. Deswegen bieten wir keine Programmstreichungen an", sagt der hr-Intendant.

Krupp: "Die gesamte Gesellschaft erreichen"

In dem ARD-Bericht formulierten die Intendanten der Sender auch, warum der öffentlich-rechtliche Rundfunk unverzichtbar für die Gesellschaft ist. "Wir erfüllen eine Funktion in der Gesellschaft, die immer mehr auseinanderdriftet. Jeder ist nur noch in seinen eigenen Echoräumen", so Krupp. "Wir sind die einzigen, die den Anspruch haben, die gesamte Gesellschaft mit unseren Angeboten zu erreichen."

Die Ministerpräsidenten tagen im Oktober und werden dann die Einsparvorschläge der ARD eventuell erstmals bewerten. Geplant ist, dass die Bundesländer im Frühjahr 2018 Stellung zum ARD-Bericht nehmen.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 29.09.2017, 19:30 Uhr