Überall in Hessen haben Protestanten den Reformationstag gefeiert. In einem ökumenischen Gottesdienst in Schmalkalden forderte der evangelische Bischof Hein die Versöhnung der beiden christlichen Kirchen. Kirchenpräsident Jung rief zur Verteidigung der Freiheit auf.

Mit zahlreichen Gottesdiensten, Konzerten und anderen Aktivitäten haben die evangelischen Christen am Dienstag des 500. Reformationsjubiläums gedacht. Besondere Konzerte gab es etwa in Hanau, Fulda, Korbach, Kassel, Baunatal (Kassel), Münchhausen (Marburg-Biedenkopf) und Malsfeld (Schwalm-Eder).

Die zentrale Veranstaltung der evangelischen Kirche in Kurhessen-Waldeck (EKKW) fand im thüringischen Schmalkalden statt, das auch zu der kurhessischen Landeskirche gehört. Dort wurde ein ökumenischer Festgottesdienst mit Bischof Martin Hein und dem katholischen Bischof Ulrich Neymeyr vom Bistum Erfurt gefeiert. Auf dem Altmarkt bildeten Menschen den Schriftzug "M*2017*L". Außerdem gab es ein vielfältiges Programm mit Aktivitäten, Ausstellungen und einer Wanderung auf dem Lutherpfad.

Hein betont Gemeinsamkeiten mit Katholizismus

Hein erinnerte in seiner Predigt an die 95 Thesen, die Martin Luther auf den Tag genau vor 500 Jahren veröffentlichte. Dessen reformatorische Gedanken hätten ein "ausgeklügeltes religiöses System" ins Wanken gebracht. In der Folgezeit seien zwei sich befehdende Kirchen entstanden. "Es hat viele Jahrhunderte gebraucht, um die Gräben, die damals aufgerissen wurden, zu überwinden", sagte Hein.

Der Bischof räumte ein, dass es noch offen sei, wie eine versöhnte Einheit bei unterschiedlicher Gestalt aussehen könne. Aber es werde daran gearbeitet: "Was uns trennt, muss überwunden werden. Was uns unterscheidet, macht uns zu dem, was wir sind. Am stärksten aber ist, was wir gemeinsam haben: den Glauben an Jesus Christus."

Neymeyr sagte, es sei etwas Besonderes, wenn er als katholischer Bischof in einem Gottesdienst zum 500. Reformationsjubiläum spreche. Dies sei "die Frucht eines jahrzehntelangen, intensiven und vertrauensvollen ökumenischen Dialogs."

Weitere Informationen Schmalkalden - Trutzburg der Protestanten Die ehemals hessische Stadt Schmalkalden auf der Südseite des Thüringer Waldes stand im Brennpunkt der deutschen und europäischen Geschichte des 16. Jahrhunderts und war Namensgeberin des Schmalkaldischen Bundes, des Schutzbündnisses protestantischer Fürsten und Städte gegen den katholischen Kaiser. Sieben Bundestagungen wurden in Schmalkalden abgehalten, die bedeutendste im Jahr 1537. Dort legte Martin Luther einen Katalog an Glaubenssätzen vor, die als Schmalkaldische Artikel berühmt wurden. Ende der weiteren Informationen

Oratorium, Reformationsglocke und Apfelkuchenessen

Auch in anderen Landesteilen kamen viele Menschen zu Veranstaltungen der EKKW. In Bischofsheim (Main-Kinzig) wurde das Oratorium "Gaff nicht in den Himmel" aufgeführt, das das Leben und Wirken Martin Luthers nachzeichnete. Im Kirchspiel Langenschwarz in Burghaun (Fulda) gab es eine Apfelbaumwanderung, die an den im Vorjahr gepflanzten zehn Apfelbäumchen vorbeiführte und mit einem Apfelkuchenessen endete.



In der Kasseler Jugendkulturkirche Cross fand ein Festival statt, bei dem auch Jugendliche einen Gottesdienst selbst gestalteten. In Homberg (Efze) läutete als Erinnerung an Luthers 95 Thesen um 15.17 Uhr 95 mal die Reformationsglocke der Reformationskirche Hessens.

Lichtperformance in Wiesbaden

In den westlichen und südlichen Landesteilen feierten Mitglieder der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) am Montag und Dienstag das Jubiläum. Zur "Nacht der Reformation" am Montagabend in Wiesbaden seien mehr als 1.700 Besucher in die Lutherkirche gekommen, teilte Kirchensprecher Volker Rahn mit. Die nächtliche Lichtperformance des Künstlers Jürgen Scheible an der Außenfassade der Lutherkirche sahen demnach mindestens 600 Menschen.

Kirchenpräsident Volker Jung wies bei einem Gottesdienst in Wiesbaden auf die bleibende Bedeutung der reformatorischen Entdeckung hin. Luther habe vor einem halben Jahrtausend Gott neu als einen "liebenden Gott" entdeckt. Liebe sei die entscheidende Verbindung zwischen Mensch und Gott und sie mache die Menschen im Inneren frei.

Jung: "Gut der Freiheit nicht aufs Spiel setzen"

Heute gehe es darum, das "hohe Gut der Freiheit nicht aufs Spiel zu setzen", sagte der Kirchenpräsident. Die Menschen müssten hellwach sein und diese Freiheit gegen Ansprüche von Autokraten verteidigen. Die Frankfurter Katharinenkirche stieß Rahn zufolge am Dienstagmorgen mit 800 Gästen ihrer zentralen Feier an ihre Kapazitätsgrenze. Es habe sich eine hundert Meter lange Schlange quer über die Hauptwache gebildet.

Das Reformationsjubiläum habe die Ökumene gestärkt, sagte der Präses der hessen-nassauischen Kirche, Ulrich Oelschläger. Rund 10.000 Veranstaltungen hätten in Gemeinden und Einrichtungen allein in Hessen-Nassau stattgefunden. An vielen Orten sei das Jubiläum ökumenisch gefeiert worden. "Das und vieles andere macht Hoffnung auf mehr", sagte Oelschläger.

Bereits am Sonntag hatten die EKKW und die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) das Reformationsjubiläum in einem gemeinsamen großen Festgottesdienst in der Marburger Elisabethkirche gefeiert.