Nach zwei Jahren Vorlauf ist es soweit: Darmstadt und San Antonio unterzeichnen eine Städtepartnerschaft. Zusammengefunden haben die Kommunen über einen Umweg.

Ursprünglich wollten sich Darmstadt und die texanische Stadt San Antonio nur über den Weg zum UNESCO-Weltkulturerbe austauschen. Aus den gemeinsamen Gesprächen ist in den vergangenen zwei Jahren jedoch mehr als das geworden: Am Freitag besiegeln Vertreter beider Städte in Darmstadt ihre offizielle Partnerschaft.

Für Darmstadt ist es die erste transatlantische Städtepartnerschaft. Dabei ist die südhessische Kommune schon seit 1958 immer wieder Partnerschaften mit Städten in Europa und in der Türkei eingegangen – darunter mit Alkmaar in den Niederlanden, Graz in Österreich und Bursa in der Türkei. Jetzt war es Zeit für einen Blick in die USA.

San Antonio passt wegen des Profils

San Antonio ist die siebtgrößte Stadt der USA Bild © Stadt Darmstadt

"Darmstadt ist eine internationale und weltoffene Stadt. Das heißt in heutiger Zeit auch über den Tellerrand des eigenen Kontinents hinauszuschauen", sagte Oberbürgermeister Jochen Partsch (Grüne) schon nach ersten Gesprächen. San Antonio sei eine Stadt, die gerade auch wegen "ihres Profils in Wissenschaft und Wirtschaft sehr gut zu uns passt".

San Antonio ist mit rund 1,3 Mio. Einwohnern die siebtgrößte Stadt der USA und nach Houston die zweitgrößte im US-Bundesstaat Texas. Und tatsächlich sind sich Darmstadt und San Antonio ähnlich: Mit seinen 160.000 Studierenden an 15 Colleges und Universitäten ist San Antonio auch ein wichtiger Forschungsstandort - genau wie Darmstadt.

Viele Gemeinsamkeiten in Wirtschaft und Kultur

Bei der Rosetta-Mission hat das Darmstädter Raumfahrtkontrollzentrum ESOC mit der Universität von San Antonio zusammengearbeitet. Bild © picture-alliance/dpa

Wirtschaftlich sind in San Antonio ähnliche Branchen wie in Darmstadt vertreten: Im Wesentlichen engagieren sich Unternehmer und Forscher in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, erneuerbare Energien sowie im IT-Bereich. Wichtig ist in beiden Städten zudem der Gesundheitssektor: Während in Darmstadt der Merck-Konzern Pharmazeutika produziert, hat der 1820 in Darmstadt geborene Ferdinand Herff in San Antonio das erste Krankenhaus eröffnet.

Darüber hinaus haben San Antonio und Darmstadt kulturelle Gemeinsamkeiten: Seit 2015 ist Fort Alamo, Ort einer legendären Schlacht zwischen den Truppen Mexikos und der Texaner, UNESCO-Weltkulturerbe. Friedlicher geht es in Darmstadt zu: Die Südhessen möchten bis 2020 das Jugendstil-Ensemble der Mathildenhöhe zum Weltkulturerbe erklären lassen. Das war auch der Anlass für die ersten Kontakte zwischen den künftigen Partnerstädten.

Delegation zu Gast

Weitere Informationen Festakt im Darmstadtium Am Freitag sind alle Bürger der Stadt zur offiziellen Unterzeichnung der Städtepartnerschaft eingeladen. Der Festakt mit Reden und Musik beginnt um 17 Uhr. Anschließend gibt es einen öffentlichen Empfang mit Fingerfood. Ende der weiteren Informationen

Damit sich Vertreter von Stadt, Wirtschaft und Kultur noch besser kennen lernen können, ist bis Sonntag San Antonios Bürgermeister Ron Nirenberg mit einer 30-köpfigen Delegation in Darmstadt zu Gast. Auf dem Programm stehen Besuche bei Unternehmen wie Merck, Forschungseinrichtungen wie dem Fraunhofer Institut oder mittlerweile umgewandelten, ehemaligen Standorten der US-Armee.

Zudem werden Darmstadts Bürgermeister Partsch und sein texanischer Amtskollege Nirenberg Stolpersteine des Künstlers Günter Demnig vor einem Haus in der Rheinstraße verlegen. Am Freitag wird im Betriebshof Böllenfalltor eine Straßenbahn auf den Namen "San Antonio/Texas" getauft.

Sendung: hr4, 26.10.2017, 12.30 Uhr