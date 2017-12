Vor dem Rathaus in Kassel versammeln sich am Montag Schüler um gegen den Verfall ihrer Schulen zu demonstrieren.

Schüler in Kassel protestieren gegen Verfall ihrer Schulen

Um auf den schlechten Zustand vieler Schulen aufmerksam zu machen, sind am Montag in Kassel Schüler auf die Straße gegangen. Die Organisatoren der Demo prangern unter anderem verschimmelte Klassenzimmer an.

Statt in den Unterricht zu gehen, haben sich Schüler in Kassel am Montagmorgen vor das Rathaus getroffen, um gegen den schlechten Zustand vieler Schulgebäude sowie Lehrermangel zu demonstrieren. Aufgerufen zu dem Schulstreik hat das Bündnis "Unsere Zukunft erkämpfen". Die Polizei schätzte die Zahl der Teilnehmer auf rund 350.

Auf der Facebook-Seite heißt es: "Viele Schulen in Kassel sind seit Jahren sanierungsbedürftig. Es fehlen für Sanierung und Modernisierung rund 144 Millionen Euro, wir müssen immer mehr Materialien selbst bezahlen und viele - vor allem aktuelle - Unterrichtsmaterialien fehlen."

Schüler mit Plakaten bei der Demo am Montag in Kassel.

Hinter dem Bündnis stehen unter anderem der Stadtschülerrat und die Lehrergewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Eine Bündnis-Sprecherin sagte, viele Kasseler Schulen seien marode. Einige Klassenzimmer seien sogar verschimmelt, in andere regne es rein. Ein Sprecher der Stadt verwies auf eine Stellungnahme von Oberbürgermeister Christian Geselle (SPD) und Schuldezernentin Anne Janz (Grüne) am Nachmittag.

Umleitungen im Nahverkehr

Die Demo führte am Vormittag durch die Innenstadt. Fahrzeuge der Kasseler Verkehrssesellschaft fuhren eine Umleitung. Gegen 16 Uhr ist eine Kundgebung wieder vor dem Rathaus geplant. Anlass ist die Sitzung der Stadtverordneten. Sie wollen den Haushalt für 2018 beschließen. Ein Rathaus-Sprecher wies darauf hin, dass im kommenden Jahr mehr als 30 Millionen Euro in die Schulsanierung fließen sollen.

Stadt Kassel @StadtKassel Eine Demo #SchulstreikKS kann heute 10-14 Uhr kurzfr. den Verkehr in Kassels City behindern. Verlauf: Rathaus, Fünffensterstr, Frankfurter Str, Steinweg, Brüderstr, Altmarkt, K.-Schum.-Str, Stern, Mauerstr, Wolfsschlucht, Neue Fahrt, Wilhelmsstr, O. Königsstr, Rathaus

Teilnehmende Schüler fehlen unentschuldigt

Nach Angaben des Kasseler Schulamts gibt es für die Demo keine Unterrichtsbefreiung. Schüler, die teilnehmen, fehlten unentschuldigt.