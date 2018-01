Unsere Reporterin hilft eine Woche in einem Frankfurter Pflegeheim mit. An ihrem zweiten Tag wurde sie schon mehr in die Arbeit eingebunden. Hier berichtet sie außerdem davon, wie die Pfleger auf ihren Beruf blicken, der bei vielen ein schlechtes Image hat.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Mein zweiter Tag

Entspannt betrete ich um 7 Uhr das Julie-Roger-Haus. Ich ahne nicht, dass mein zweiter Tag ganz anders wird als der erste. Ich betreue ich dieselben Senioren wie am Montag, doch heute ist etwas anders: Die Pfleger trauen mir mehr zu, und ich darf mehr Tätigkeiten selbstständig machen. Heute helfe ich beispielsweise dabei, eine füllige Frau von ihrem Bett in ihren Rollstuhl zu heben.

Auf drei heben wir die Frau hoch, doch sie ist viel schwerer, als ich erwartet hatte. Ich stolpere über ein Rad des Rollstuhls, erschrecke und stoße mich am Bein. Doch ich bin nicht besorgt um mich, sondern um die Frau. Ich frage mich, ob es der Frau gut geht, weil sie doch meinetwegen etwas rasanter in ihren Rollstuhl geplumpst ist als gewohnt. Doch sie lächelt mir nur zu.

Außerdem reiche ich heute einer bettlägerigen Frau Essen an und wasche den Oberkörper einer Bewohnerin.

Weitere Informationen Darum mache ich den Selbstversuch Die Altenpflege hat ein schlechtes Image. Viele Menschen stellen sich die Arbeitsbedingungen eines Altenpflegers unattraktiv vor: körperlich anstrengend, unterbezahlt und mit unflexiblen Arbeitszeiten. Es gibt viel zu wenige Pfleger. Aber wie hart und stressig ist die Arbeit eines Altenpflegers wirklich? Welche schöne Seiten hat der Beruf?

Das möchte ich in einem Selbstversuch im Julie-Roger-Haus in Frankfurt herausfinden. Fünf Tage lang werde ich dort als Pflegehelferin mitarbeiten. Mir ist klar, dass ich keine allgemeingültigen Aussagen werde treffen können und ich in dieser Zeit nur einen Eindruck bekommen werde - aber immerhin. Ende der weiteren Informationen

Ich wasche zum ersten Mal eine alte Frau

"Möchtest du ihren Oberkörper waschen?", fragt Pflegehelferin Franziska Fernau. Klar, wieso nicht, denke ich. Natürlich habe ich auch ein mulmiges Gefühl - nicht aus Berührungsangst, sondern aus Angst, etwas falsch zu machen und der Bewohnerin weh zu tun.

Vorsichtig wische ich mit einem Waschlappen über den Oberkörper der Frau, hebe ihre großen, hängenden Brüste an und wasche sie auch darunter. Der Schweiß sammele sich gerade dort, sagt Franziska Fernau. Während ich die Frau wasche, ruft sie immer wieder "Hilfe, Hilfe". "Das macht sie öfter", sagt die erfahrene Pflegehelferin: "Mach dir keine Sorgen. Ihr tut das nicht weh."

Das erste Mal einen anderen Menschen zu waschen, ist merkwürdig. Ich greife in den Intimbereich der Frau ein, ohne dass sie darüber entscheiden kann. Und es ist offensichtlich, dass es ihr nicht gefällt und sie es viel lieber selbst machen möchte. Die Frau sagt immer wieder, wie unangenehm die Wassertemperatur für sie sei und ruft um Hilfe - doch gleichzeitig ist es wichtig, dass sie sauber wird. Am Ende des Waschens scheint sie sich darüber zu freuen, dass sie sauber ist.

Ich freue mich auch. Nach kurzer Zeit fand ich es doch vollkommen in Ordnung, einen fremden Menschen zu waschen. Schließlich ist es etwas ganz Natürliches und einfach ein Grundbedürfnis.

Das hat mir Sorgen bereitet

An meinem ersten Tag im Pflegeheim habe ich einen Mann getroffen, der zu schwach war, um zu Fuß zum Speisesaal zu laufen. Ich habe gemerkt, dass er traurig darüber war, dass er körperlich abbaut.

Bevor ich ihn heute wieder treffe, denke ich an ihn. Ich hoffe, dass er heute fitter ist und zu Fuß zum Speisesaal gehen kann. Auch als ich ihm beim Anziehen helfe, hoffe ich, dass er es körperlich schaffen wird. Ich spreche ihm Mut zu, sage: "Heute geht es Ihnen schon besser, oder?" Leider schafft er es auch heute kaum, auf den Beinen zu stehen. Franziska Fernau und ich fahren ihn mit einem Rollstuhl zum Speisesaal.

So gehen die Pfleger miteinander um

Die Pflegerinnen und Pfleger in dem Wohnbereich, in dem ich diese Woche mitarbeite, arbeiten als Team. Sie helfen sich gegenseitig, wenn jemand mit den Bewohnern, die er an dem Tag betreuen soll, nicht hinterherkommt. Sie scheinen ein freundschaftliches Verhältnis miteinander zu pflegen. Den Eindruck gewinne ich zumindest in den Pausen.

Das mögen die Pfleger an ihrem Beruf - und das nicht

"Oft wird gesagt, dass die Pflege sich nur auf den Intimbereich bezieht", sagt die Auszubildende Iwona Menzel. Doch das sei Quatsch. Es gehe vielmehr um die Pflege der Seele und den Umgang mit den Menschen.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Das sagt auch Safae C., eine Pflegehelferin. Die 18-Jährige will im Frühjahr ihre Ausbildung zur Altenpflegerin beginnen. "Mir macht es Spaß, mit den alten Menschen zu reden", sagt sie: "Man kann sehr vielen von ihnen lernen, da sie viel mehr Lebenserfahrung haben." Es gebe aber auch einiges, was ihr an dem Beruf nicht gefällt.

"Es ist körperlich belastend, wenn der alte Mensch körperlich nicht mithilft, wenn wir ihn tragen", sagt Safae C., oder wenn die Bewohner auf Fragen nicht antworteten und lieber schwiegen. Safae C. sagt, sie möge die Arbeit mit alten Menschen. Den Job ihr ganzes Leben zu machen, kann sie sich aber nicht vorstellen - wegen der starken körperlichen Belastung.