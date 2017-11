zum Artikel "Wollen keine Spaßbremse sein, aber ..." : Kirchen kritisieren frühen Beginn der Weihnachtsmärkte

In Darmstadt startet der Weihnachtsmarkt bereits am Montag. Drei weitere Städte in Hessen wollen ihre Weihnachtsmärkte ebenfalls vor dem Totensonntag eröffnen. Die christlichen Kirchen protestieren - und fürchten bald Schoko-Osterhasen zum Glühwein. [mehr]