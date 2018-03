So soll das hessische Friedhofsgesetz reformiert werden

Grabsteine aus Kinderhand, schlampige Leichenschauen, verzögerte Urnenbeisetzungen: All dem soll ein neues Friedhofsgesetz in Hessen entgegenwirken. Hier erfahren Sie, was genau sich ändern wird.

Die Abgeordneten im hessischen Landtag haben am Dienstag über eine Reform des Friedhofsgesetzes beraten. Die Änderungen betreffen neben einem Verbot von Grabsteinen aus Kinderarbeit unter anderem Urnenbestattungen und Leichenschauen. Außerdem geht es in dem Entwurf der schwarz-grünen Regierungsfraktionen um die Beisetzung totgeborener Kinder. Die geplanten Änderungen im Einzelnen:

1. Verbot von Grabsteinen aus Kinderhand

Kommunen soll künftig die Möglichkeit gegeben werden, Grabsteine aus Kinderarbeit ganz zu verbieten. "Wir schließen damit eine Gesetzeslücke", sagte die Grünen-Abgeordnete Eva Goldbach. Menschenrechtsorganisationen berichteten, dass allein in Indien schätzungsweise 150.000 Kinder unter schlimmsten Bedingungen in Steinbrüchen arbeiteten.

"Bei bis zu 40 Grad Hitze behauen sie ohne Schutzkleidung Steine, die zu einem großen Teil nach Europa exportiert werden", sagte Goldbach. Die öffentliche Hand habe bei der Beschaffung eine Vorbildfunktion. Das Bundesverwaltungsgericht hatte 2013 Friedhofssatzungen mit einem Verbot von Grabsteinen aus Kinderarbeit für unzulässig erklärt, weil dazu in Landesgesetzen die Ermächtigung fehlte. Diese Lücke soll nun in Hessen geschlossen werden.

2. Experten für die Leichenschau

Im Kampf gegen unentdeckte Gewalttaten soll die Qualität bei Leichenschauen verbessert werden. So soll die zweite Leichenschau, die schon jetzt bei einer Feuerbestattung vorgeschrieben ist, künftig im Regelfall von Rechtsmedizinern vorgenommen werden - oder Ärzten, die von der Rechtsmedizin bestimmt wurden, wie Innenminister Peter Beuth (CDU) erläuterte. Nur bei knappen Kapazitäten sollen wie bisher Ärzte aus den Gesundheitsämtern zum Einsatz kommen.

3. Bestattung von Totgeburten

Während bislang die Bestattungspflicht für totgeborene Kinder in Hessen über das Alter geregelt war und vom sechsten Monat an galt, soll künftig ein Gewicht ab 500 Gramm entscheidend sein. Schon jetzt ist eine Bestattung auch jüngerer sogenannter "Sternenkinder" möglich, wenn die Eltern das wünschen. Barbara und Mario Martin von der Elterninitiative "sternenkinderhimmel.com" lehnen eine Grenze für die Bestattungspflicht - wie etwa das Gewicht von 500 Gramm - zwar grundsätzlich ab. Allerdings sei die Vorgabe nachvollziehbar, weil beispielsweise viele Familien eine Bestattung nicht bezahlen könnten. Hier stünden die Kliniken in der Pflicht, allen totgeborenen Kindern eine würdige letzte Ruhestätte zu geben.

4. Frist für Urnenbegräbnisse

Die Reform des Friedhofsgesetzes sieht außerdem vor, dass nach einer Einäscherung die Urne künftig binnen sechs Wochen beigesetzt werden muss. In der Praxis habe sich gezeigt, dass es bislang teils zu erheblichen Verzögerungen gekommen sei, sagte Innenminister Beuth.