So warnen Städte ihre Mitarbeiter vor "Reichsbürgern"

"Reichsbürger" lassen ihre Wut auf den Staat auch an städtischen Mitarbeitern aus. Frankfurt und Langen wollen ihre Angestellten besser schützen. Diese Tipps geben die Städte im Umgang mit "Reichsbürgern".

Sie erkennen die Bundesrepublik nicht an und weigern sich, Steuern oder Gebühren zu bezahlen: Die rund 1.000 "Reichsbürger", die es laut dem jüngsten Verfassungsschutzsbericht in Hessen gibt, gehen den Behörden gewaltig auf die Nerven. Sie versuchen, die Verwaltungen lahmzulegen und bedrohen sogar Angestellte. Die Stadt Frankfurt will ihren Mitarbeitern nun den Rücken im Umgang mit "Reichsbürgern" stärken.

In einem kürzlich verschickten siebenseitigen Schreiben erhielten die Angestellten Tipps für den Umgang mit den Menschen, die behaupten, dass das Deutsche Reich noch immer bestehe - besetzt von Siegermächten.

Tipps für städtische Mitarbeiter im Umgang mit "Reichsbürgern"

Cool bleiben und nicht emotional auf Vorwürfe reagieren, nicht provozieren lassen.

Die Kommunikation inhaltlich auf das Nötigste beschränken. Keine Diskussionen über die Grundlagen des Staates führen.

Reichsbürger nicht überzeugen wollen. Gegen Argumente sind sie in der Regel immun.

Nichts durchgehen lassen. Konsequent gegen Ordnungswidrigkeiten mit Bußgeldern und Vollstreckungsmaßnahmen vorgehen.

Körperkontakt vermeiden. Gegenstände, die als Waffe eingesetzt werden können, nach Möglichkeit verstauen (Locher, Hefter, Scheren).

Nur einen "Reichsbürger" im Büro empfangen, nicht mehrere. Kollegen zur Verstärkung holen.

Persönliche Fluchtwege bei der Gestaltung des Büros berücksichtigen, um in Bedrohungssituationen fliehen zu können.

Alarm auslösen. Polizei rufen.

Auszug aus dem Schreiben der Stadt Frankfurt an Verwaltungsmitarbeiter. Bild © hessenschau.de

Die Stadt Frankfurt reagierte mit dem Schreiben auf zunehmende verbale und schriftliche Attacken von "Reichsbürgern" gegen Verwaltungsmitarbeiter. Es gab zum Beispiel den Fall, dass eine Mitarbeiterin des Standesamtes von einem Reichsbürger eine erfundene Vollstreckungsverfügung von einer "germanischen Anwaltskanzlei" zugestellt bekam. Der "Reichsbürger" hatte sie als Vertreterin des Staates auf dem Kieker.

Was zum Schmunzeln anregen mag, kann für die Betroffenen höchst unangenehm werden. Besonders wenn die Drohungen gegen sie als Privatpersonen gerichtet sind.

Städtische Mitarbeiter in Langen verschweigen Vornamen

Auch in anderen Kommunen wie dem südhessischen Langen wird über den Schutz der eigenen Mitarbeiter nachgedacht. Seit Neuestem können Mitarbeiter in der Kommunikation darauf verzichten, ihren vollen Namen zu nennen. Der Wegfall des Vornamen soll die Angriffsfläche für "Reichsbürger" reduzieren. Denn diese suchen oft nach der privaten Adresse von Mitarbeitern, um die persönlich mit absurden juristischen Forderungen zu überziehen.