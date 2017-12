Ärztin Kristina Hänel (mit Brille) mit der Grünen-Bundestagsabgeordneten Renate Künast (re.) in Berlin.

Ärztin Kristina Hänel (mit Brille) mit der Grünen-Bundestagsabgeordneten Renate Künast (re.) in Berlin. Bild © Pola Nathusius (hessenschau.de)

Gießener Ärztin überreicht Petition an Bundestagsabgeordnete

Die Gießener Ärztin Kristina Hänel kämpft weiter um das Recht, auf ihrer Webseite über Schwangerschaftsabbrüche informieren zu dürfen. Die deswegen verurteilte Medizinerin überreichte vor dem Bundestag eine Petition.

Ziel der von 150.000 Unterzeichnern unterstützten Online-Petition ist der Wegfall des Paragrafen 219a des Strafgesetzbuchs, der das Anbieten oder Anpreisen von Schwangerschaftsabbrüchen aus einem finanziellen Vorteil heraus verbietet. Die Ärztin Kristina Hänel aus Gießen war aufgrund des Verbots wegen unerlaubter Werbung für Abtreibung verurteilt worden.

Der Paragraf sei veraltet und überflüssig, begründet Hänel die von ihr initiierte Petition. Die 61-Jährige übergab den Appell am Dienstag vor dem Bundestag in Berlin, unter anderem an die Grünen-Abgeordneten Kordula Schulz-Asche und Renate Künast sowie Linken-Vorsitzende Katja Kipping.

Gericht stufte Informationen als Werbung ein

Das Gießener Amtsgericht hatte die Ärztin Ende November zu 6.000 Euro Geldstrafe verurteilt. Die Medizinerin hatte auf ihrer Internetseite Schwangerschaftsabbrüche als Leistung angeboten.

Das Gericht stufte die Infos als verbotene Werbung für Abtreibung ein. Die Vorsitzende Richterin hatte in ihrer Begründung gesagt: "Der Gesetzgeber möchte nicht, dass über den Schwangerschaftsabbruch in der Öffentlichkeit diskutiert wird, als sei es eine normale Sache".

"De facto entscheiden die Beratungsstellen"

Weitere Informationen Das steht in Paragraf 219a In Paragraf 219a des Strafgesetzbuches heißt es: "Wer öffentlich (...) seines Vermögensvorteils wegen oder in grob anstößiger Weise eigene oder fremde Dienste zur Vornahme oder Förderung eines Schwangerschaftsabbruchs oder Mittel, Gegenstände oder Verfahren, die zum Abbruch der Schwangerschaft geeignet sind, (...) anbietet, ankündigt, anpreist oder Erklärungen solchen Inhalts bekanntgibt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft." Ende der weiteren Informationen

Hänel will ein stärkeres Informationsrecht von Frauen beim Thema Abtreibung erreichen. "De facto entscheiden die Beratungsstellen, wo die Frauen zum Schwangerschaftsabbruch hingehen können, da viele Ärzte eingeschüchtert sind und ihre sachlichen Informationen von den Websites herunternehmen aus Angst vor Strafverfolgung", schreibt Hänel in der Petition. Von Abtreibungsgegnern wird sie seit langem neben zahlreichen anderen Ärzten, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen, auf Internetseiten angeprangert.

Bundes-SPD will Werbeverbot lockern

Nach dem Schuldspruch stellten sich einige Politiker hinter die Ärztin. Die hessische Linke forderte eine Änderung des Strafrechts. Als "nicht mehr zeitgemäß" kritisierten SPD und Grüne den Paragrafen. Die hessische CDU blieb auf dem Standpunkt, dass kein Schwangerschaftsabbruch vorgenommen werden dürfe ohne ein Beratungsgespräch mit dem Ziel, die Schwangerschaft zu erhalten.

Die SPD im Bundestag wirbt für eine parteiübergreifende Initiative, um das Werbeverbot zu lockern. Auch Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) unterstützte den Plan, den Paragrafen 219a ersatzlos zu streichen.