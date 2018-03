In Mainz ist Kardinal Karl Lehmann beigesetzt worden, der auch Bischof weiter Teile Hessens war. Die Anteilnahme war enorm: Mehr als 8.000 Menschen nahmen Abschied, unter ihnen Bundespräsident Steinmeier.

Mit einem stillen Trauerzug und einem Gottesdienst im Mainzer Dom haben am Mittwoch mehr als 8.000 Menschen Abschied von Kardinal Karl Lehmann genommen. Alleine zu dem feierlichen Requiem in der Kirche kamen etwa 1.500 Gäste, darunter Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Bei einem Trauerzug durch die Altstadt hatten Tausende dem Kardinal zuvor schweigend die letzte Ehre erwiesen.

Der frühere Bischof von Mainz und Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz war am Sonntag vor einer Woche im Alter von 81 Jahren verstorben. Bis zu seinem altersbedingten Rücktritt im Jahr 2016 war er 32 Jahre lang Bischof des Bistums von Mainz, das sich zu großen Teilen über Hessen erstreckt. Lehmann wurde im Anschluss an das Requiem in der Bischofsgruft in der Westkrypta des Doms beigesetzt.

Alle Glocken im Bistum läuteten

Der Sarg wird in den Mainzer Dom getragen. Bild © picture-alliance/dpa

Zum Gedenken an den früheren Bischof hatten am Mittag alle Kirchenglocken des Bistums Mainz 15 Minuten lang geläutet. Während des stillen Trauerzugs, den unter anderem 200 Kardinäle, Bischöfe und Priester bildeten, läutet einzig die größte Glocke des Doms. Bei dieser Prozession wurde der Sarg in einem Wagen mit Glasfenstern von der Augustinerkirche zum Dom gebracht. Wer keinen Platz in der Kirche gefunden hatte, konnte die Messe auf einer Großbildleinwand verfolgen.

Neben Bundespräsident Steinmeier zählte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) als Vertreterin der Bundesregierung zu den politischen Ehrengästen im Dom. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) war ebenso gekommen, wie seine Amtskollegen Malu Dreyer (SPD) und Winfried Kretschmann (Grüne) aus Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg.

Schon zuvor hatten sich Tausende verabschiedet

Lehmann hatte sich unter anderem für die Versöhnung der christlichen Konfessionen, für die kirchliche Schwangerenberatung und für die Aufnahme von Flüchtlingen eingesetzt. Der Apostolische Nuntius in Deutschland und Botschafter des Vatikans, Erzbischof Nikola Eterovic, verlas ein Schreiben von Papst Franziskus. Darin lobt dieser den Kardinal dafür, dass er offen für Herausforderungen der Zeit gewesen sei und Orientierung gegeben habe.

Lehmanns Nachfolger als Bischof, Peter Kohlgraf, nannte die Offenheit, das Brückenbauen und die Liebe als Vermächtnisse seines Vorgängers. "Kardinal Lehmann wollte nicht, dass die Brücken zwischen Kirche und Welt eingerissen werden", sagte Kohlgraf in seiner Predigt. "Die Kirche muss sich auf die Menschen zubewegen."

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, verwies in der Totenmesse auf die große Wertschätzung, die Kardinal Lehmann weit über die Grenzen Deutschlands genoss. "Ein großer Theologe, Bischof und Menschenfreund ist von uns geschieden", sagte der Erzbischof von München und Freising.

Unbeirrbar ökumenisch

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, sprach von einem schweren Tag auch für die evangelischen Christen. "Sein Herz war einfach zu weit, um in irgendwelche konfessionelle Korsette zu passen", sagte er. Auch in ökumenisch angespannten Zeiten habe er sich nie beirren lassen und sei ein verlässlicher Ansprechpartner gewesen.

Gläubige hatten sich in der Augustinerkirche eine Woche lang von dem dort aufgebahrten Kardinal verabschieden können. Etwa 1.000 Besucher kamen nach Angaben des Bistums jeden Tag.