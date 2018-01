zum Artikel Feuerwerkverbote und Kontrollen : So wollen Hessens Städte an Silvester für Sicherheit sorgen

Betonsperren in Frankfurt, Videoüberwachung in Fulda und ein Feuerwerksverbot in Marburg: Die hessischen Sicherheitskräfte treffen ihre Vorbereitungen für den Jahreswechsel. Ein Überblick. [mehr]