Hessen hat erstmals vom sogenannten Gefährder-Paragrafen Gebrauch gemacht und einen mutmaßlichen Islamisten abgeschoben. Der 31 Jahre alte Tunesier soll offenbar einen Terroranschlag vorbereitet haben.

Othman D. ist zurück in seinem Heimatland. Hessen hat den mutmaßlichen Islamisten am späten Donnerstagabend von Frankfurt aus erfolgreich nach Tunesien abgeschoben. Dabei sei erstmals der Gefährder-Paragraf des Aufenthaltsgesetzes zum Einsatz gekommen, wie das Innenministerium am Freitagmorgen in Wiesbaden mitteilte.

Gegen den polizeibekannten 31-Jährigen habe der Verdacht bestanden, dass er womöglich einen Terroranschlag vorbereiten will. Daher ist er laut Ministerium als islamistischer Gefährder eingestuft worden und saß in Abschiebehaft.

In Salafisten-Szene verwurzelt

Othman D., der sich seit seinem achten Lebensjahr in Deutschland aufhielt, hat nach Angaben des Ministeriums offen mit dem IS sympathisiert. "Der Extremist war tief in der salafistischen Szene in Deutschland verwurzelt und befindet sich nun wieder in seinem Herkunftsland", erklärte Innenminister Peter Beuth (CDU).

Der sogenannte Gefährder-Paragraf 58a gilt als schärfstes Instrument bei der Abschiebung terrorverdächtiger Ausländer. Er erlaubt den Behörden die Abschiebung "zur Abwehr einer besonderen Gefahr für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland oder einer terroristischen Gefahr", wie es im Gesetzestext heißt. Der Paragraf war bereits nach den Anschlägen in New York am 11. September 2001 eingeführt worden.

In Hessen sind derzeit rund 40 Personen als islamistische Gefährder eingestuft, von denen sich nahezu zwei Drittel im Ausland aufhalten oder in Haft befinden.

