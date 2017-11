Über 30.000 Hessen gelten als spielsüchtig oder laufen Gefahr, es zu werden. Die Politik erhoffte sich durch eine Sperrdatei für Süchtige und strengere Regeln eine Schließungswelle bei Spielhallen. Bislang bleibt sie aus und auch die Sperrdatei funktioniert nicht wie sie sollte.

Die bunten Lichter blinken wild, der Automat piepst. Es ist eine eigene Welt, in die Niko völlig abtaucht und die bei ihm einen Rausch auslöst. Ob er beim Spielen gewinnt oder nicht, rückte irgendwann völlig in den Hintergrund. "Mindestens 100 Euro habe ich am Abend eingeworfen, sonst war mein Adrenalinlevel nicht hoch genug", erzählt er. Seinen vollständigen Namen möchte er nicht öffentlich machen.

Knapp 16.000 Menschen in Hessen gelten laut hessischer Landesstelle für Suchtfragen als pathologische Spieler, bei rund 18.000 ist das Spielverhalten problematisch. Um dem zu entgegnen, hat das Land verschiedene Maßnahmen beschlossen. Eine davon ist eine Sperrdatei, in die sich Spielsüchtige eintragen lassen können. Zudem gelten seit dem Sommer strengere Regeln für Spielhallen. Doch der Nutzen dieser Maßnahmen ist umstritten.

Test: Hereingebeten trotz Sperrung

Die Sperrdatei, die es in Hessen seit 2014 gibt, hat das Ziel, Süchtige von den Automaten fernzuhalten. Wer dort vermerkt ist, darf mindestens ein Jahr keine Spielhalle in Hessen mehr betreten, so zumindest lautet die Theorie. Sobald ihr Ausweis am Eingang gescannt wird, leuchtet es auf dem Bildschirm rot auf. 15.159 Menschen sind nach Angaben des Regierungspräsidiums Darmstadt in dieser Datei erfasst - 15.003 von ihnen haben sich selbst sperren lassen.

Doch ein Test des hr-Landesmagazins defacto hat gezeigt, dass diese Sperre in der Praxis kaum Beachtung findet. Mit einem ehemaligen Spielsüchtigen, der sich vor einem Jahr selbst gesperrt hatte, versuchten sie Frankfurter Spielhallen zu besuchen - in sieben von zehn Fällen war das kein Problem.

Weitere Informationen Hilfe für Betroffene und Angehörige Anlaufstellen für Spielsüchtige, Angehörige und Freunde hat die Hessische Landesstelle für Suchtanfragen hier zusammengestellt. Ende der weiteren Informationen

Für den Suchtberater Uwe Schaar vom Diakonischen Werk in Limburg ist das ein erschreckendes Ergebnis: "Dass es tatsächlich so ist, dass die Spieler ungehinderten Zugang finden, das ist natürlich eine bittere Geschichte." Wichtig wäre, die bestehenden Gesetze auch richtig zu kontrollieren. "Außerdem wäre eine bundesweite Sperrdatei hilfreich, denn gerade hier in Limburg sind wir nah an Rheinland-Pfalz. Spielsüchtige sind schnell über die Grenze gefahren."

Ordnungsamt: Schwierig zu überprüfen

Das Ordnungsamt Frankfurt hat angesichts der hr-Recherchen eingeräumt, dass es äußerst schwierig sei, Verstöße festzustellen, da das "lediglich bei verdeckten Ermittlungen (die wir nicht durchführen dürfen) oder aber über Hinweise erfolgen" kann.

Zitat „Wenn man spielen will, dann spielt man. Irgendwie geht das immer.“ Zitat von Niko Zitat Ende

Niko, den die Spielsucht zum gebrochenen Mann gemacht hat, wie er selbst sagt, überrascht der Test nicht. Er selbst hat sich nicht sperren lassen. "Man könnte darüber nachdenken, aber ich habe sowieso hauptsächlich in Gaststätten gespielt." Am Anfang sei es für manche Süchtige vielleicht gut, um Gewohnheiten zu durchbrechen. "Aber wenn man spielen will, dann spielt man. Irgendwie geht das immer."

"Als Tiger gestartet, als Bettvorleger geendet"

Das seit Sommer geltende verschärfte Gesetz für Spielhallen sieht unter anderem einen Mindestabstand von 300 Metern zwischen zwei Spielhallen vor. Beschlossen wurde das Gesetz schon 2012, Ende Juni lief die fünfjährige Übergangsfrist aus. Dadurch war eine Schließungswelle prophezeit worden. Damals hieß es vom Hessischen Städtetag: "Wir rechnen damit, dass etwa 50 Prozent der Geräte wegfallen können."

Doch getan hat sich nicht viel: Nach Schätzungen des Dachverbands der Deutschen Automatenwirtschaft mussten von den mehr als 1.100 Spielhallen, die es noch im Frühjahr gab, bisher etwa 100 schließen. "Es ist als Tiger gestartet und als Bettvorleger geendet. Weil keine praktische Umsetzung stattfindet, oder viel zu gering", sagt Schaar.

Spielsüchtige sind immer gefährdet

Oftmals werden Sondergenehmigungen für die Spielhallen-Betreiber ausgesprochen. "Von der Perspektive eines Stadtkämmerers aus gesehen kann ich das auch verstehen," sagt der Suchtberater. Denn die Einnahmen füllen natürlich die Kassen. "Außerdem ist es wichtig, zu betonen, dass Gesetze und Spielersperren nicht verhindern, dass Menschen spielsüchtig werden. Es sind Instrumente, die dazu beitragen." Trotzdem sollten bestehende Gesetze eingehalten und überprüft werden.

Auch Niko ist inzwischen bewusst, dass er selbst für sein Schicksal verantwortlich ist. "Ich muss mir immer vergegenwärtigen, dass es meine Entscheidung ist, nicht zu spielen. Früher habe ich mich da mehr als Opfer gesehen." Über zehn Jahre lang war er spielsüchtig, bevor er sich 2015 stationär behandeln ließ. Seit zwei Jahren hat er keinen Automaten mehr angerührt, doch er weiß: "Gefährdet bin ich immer. Deswegen ziehe ich die Grenze sehr strikt – ein Einsatz von 20 Cent und ich könnte wieder rückfällig werden."