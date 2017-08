Trotz Schließung - Eltern bringen Kinder in die Schule

Protest in Waldeck

Die Grundschule in Waldeck ist geschlossen - zu klein sagen die Behörden. Doch die Eltern wollen das nicht akzeptieren. Sie brachten ihre Kinder zum Schulstart trotzdem hin.

Sie kamen im "Protestbus", es gab "Protestmuffins" und "Protestkaffee" - dazu ließen Kinder 28 grüne Luftballons in Himmel steigen - stellvertretend für die 28 Schüler, die die Grundschule in Waldeck besuchten. Mit ihrer Aktion demonstrierten am Montag Eltern und Kindern gegen die Schließung ihrer Schule.



"Wir wollten ein Signal setzen, dass die Sache für uns noch nicht erledigt ist", sagte Richard Franz, Sprecher der Elterninitiative "Pro Grundschule Waldeck".

Ex-Schüler bringt Schultüte mit

25 Kinder waren laut Franz dabei. Drei Kinder seien nicht gekommen, weil die Eltern "aus Angst vor den Behörden" nicht am Protest teilnehmen wollten, so Franz. Es habe zudem viel Zuspruch aus der Waldecker Bevölkerung gegeben, ein über 60-jähriger ehemaliger Schüler habe sogar seine Schultüte von damals mitgebracht.

Letztlich brachten die Eltern ihre Kinder dann doch noch in die neue Schule im zehn Kilometer entfernten Nachbarort Waldeck-Sachsenhausen.

Gericht lehnte Eilantrag ab

Die Elterninitiative hatte die Aktion bereits im Vorfeld angekündigt, nachdem klar war, dass die Schule definitiv nicht zum Schulstart öffnet. Eine Schülerin und ihre Eltern waren letzte Woche mit einem Eilantrag gegen die Schließung der Zwergschule beim Verwaltungsgericht Kassel gescheitert.

Gegen die Entscheidung der Richter plant die Elterninitiative Beschwerde einzulegen. Man lasse das derzeit von einer Anwältin prüfen, sagte Franz. Zudem bestehe die Möglichkeit, ein Hauptverfahren zu eröffnen, um gegen die vom Kreisausschuss beschlossene Schließung vorzugehen.