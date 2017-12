Wie hier bei einer Gedenkveranstaltung in Berlin soll auch in Pohlheim an den Genozid erinnert werden - mit einem Mahnmal.

Brief an Pohlheimer Politiker

Die Türkei protestiert gegen ein geplantes Völkermord-Mahnmal in Pohlheim. Die Erinnerung an den Genozid vor 100 Jahren im Osmanischen Reich beleidige die türkische Gemeinde. Die Reaktion der Stadt ist eindeutig.

Es wäre das erste Mahnmal auf öffentlichem Grund in Deutschland für die Opfer des Genozids im Osmanischen Reich, dem ab 1915 Armenier und syrisch-orthodoxe sowie aramäisch-sprachige Christen zum Opfer gefallen waren: Im November hatte sich das Stadtparlament von Pohlheim (Gießen) einstimmig für das Denkmal ausgesprochen. Demnächst soll eine Kommission beraten, wie die 18.000-Einwohner-Stadt das Gedenken gestaltet.

Mitten in diese Vorarbeiten flatterte nun ein diplomatischer Protest. Der Generalkonsul der Türkei in Frankfurt, Burak Karati, fordert die Stadtverordneten in einem Brief auf, das Mahnmal nicht zu errichten. Es werde nicht zur Versöhnung beitragen, sondern "die umliegend lebende türkische Gemeinde beleidigen" und "große Reaktionen hervorrufen".

Bürgermeister hält an Plänen fest

Hintergrund des Briefs: Die Türkei lehnt die Einstufung als Völkermord ab. Auch als der Bundestag im vergangenen Jahr den Massenmord als Völkermord einstufte, hatte die Türkei heftig protestiert.

Pohlheims Bürgermeister Udo Schöffmann (CDU), in dessen Stadt rund 1.000 aramäische Familien leben, kündigte dem hr an, er werde den Brief nicht beantworten. Und: Das Mahnmal werde auf jeden Fall errichtet.

Andere Kommunalpolitiker zeigten sich empört über die Einmischung in kommunale Belange. Das Konsulat solle sich an das Auswärtige Amt wenden, sagte einer der Stadtverordneten. Den Antrag für das Mahnmal hatten CDU und SPD gemeinsam auf den Weg gebracht. In ihren Reihen befinden sich seit Jahren Mitglieder aus den asyrischen und aramäischen Gemeinden. Ihr Ziel ist ein Zeichen für die in Pohlheim gut integrierten Aramäern und Asyrern.

Verwunderung in der Stadt

Große Verwunderung löste das Schreiben bei den aramäischen und assyrischen Gemeinden in der Stadt aus. Es sei lächerlich, dass sich die Türkei in die Kommunalpolitik einer Stadt von nicht einmal 20.000 Einwohnern einmische, sagte ein Sprecher der Gruppe. Man sei gleichzeitig aber auch erleichtert darüber, dass die Stadt an ihren Plänen festhalte.

