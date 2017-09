Im neuen Exzellenzwettbewerb von Bund und Ländern dürfen zwei hessische Universitäten weiter auf den Elite-Titel hoffen. Die Uni Frankfurt dagegen ist schon raus, weil sie an einer anderen Hürde scheiterte.

Der Wettlauf um den prestigeträchtigen und geldwerten Elite-Titel für Universitäten hat noch nicht begonnen, da kann die Universität Frankfurt schon alle Hoffnungen begraben.

Der Grund ist so vertrackt wie der Exzellenzwettbewerb von Bund und Ländern kompliziert: Für den Elite-Titel darf sich nämlich Ende 2018 nur bewerben, wer zuvor in einem anderen Teil des Wettbewerbs Erfolg hat - und mindestens zwei große Forschungsverbünde (Exzellenzcluster) bewilligt bekommt. Und hier hat die Uni Frankfurt seit Freitag nur noch die Chance auf einen dieser Verbünde, wie die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) über den Stand des Exzellenzcluster-Wettbewerbs berichtete.

Die TU Darmstadt und die Uni Gießen dürfen dagegen noch hoffen, im Elite-Rennen starten zu dürfen. Sie sind weiter mit je zwei Anträgen auf Exzellenzcluster im Rennen, wie ein Sprecher der DFG zu hessenschau.de sagte. Die Uni Gießen entscheide im Februar 2018, ob sie diesen Titel anstreben will, sagte ihr Präsident Joybrato Mukherjee.

Bislang keine Elite-Uni in Hessen

Deutschlandweit sind 88 Anträge für Exzellenzcluster in die Endrunde gekommen, aus der im nächsten Jahr 45 bis 50 Sieger gekürt werden sollen. Entscheiden tun dies internationale Forscher- Jurys im Auftrag der DFG.

Jedes Cluster kann, wenn es bewilligt wird, im Schnitt mit acht Millionen Euro im Jahr rechnen. Die neue "Exzellenzstrategie von Bund und Ländern" knüpft an die erste Initiative dieser Art an, die 2005 aufgelegt wurde. Auch hier war die Uni Frankfurt beim Rennen um den Elite-Titel zwei Mal leer ausgegangen. Auch keine andere der hessischen Unis erhielt das "Elite"-Etikett.

Uni Frankfurt: "Enttäuschendes Ergebnis"

Frankfurts Uni-Präsidentin Birgitta Wolff sprach am Freitag von einem enttäuschenden und bitteren Ergebnis. "Derzeit kennen wir die Gründe dafür noch nicht. Sobald diese vorliegen, müssen wir genau und in aller Ruhe analysieren, was die Ursachen dafür waren", sagte sie. Während öffentlich dabei vor allem schmerzt, jede Chance auf den Elite-Titel eingebüßt zu haben, ist für die Frankfurter Forscher selbst ärgerlicher, dass ihnen so in Zeiten knapper Kassen Millionen Euro für konkrete Forschungsverbünde entgehen.

In die Finalrunde für Exzellenzcluster zogen am Freitag ein: Die TU Darmstadt mit Ideen für einen Forschungsverbund mit Bezug zur Energiewende sowie einem Verbund zur Datenanalyse in den Geisteswissenschaften. Die Uni Gießen ist eine Runde weiter mit der Idee zu einem Forschungsverbund über das Treffen von Entscheidungen in Abhängigkeit zur Umwelt, hier kooperiert sie mit der Uni Marburg. Ebenfalls weiter ist die Uni Gießen mit einem Verbund zur Herz-Lungen-Forschung; hier ist auch die Uni Frankfurt dabei.

Doch weil Frankfurt kein weiteres Projekt in die nächste Runde brachte, ist das Elite-Rennen für Hessens größte Uni schon wieder vorbei.