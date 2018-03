Die Allgemeinmedizinerin Kristina Hänel (rechts) hat sich in einem offenen Brief an Kanzlerin Angela Merkel gewandt.

Die Allgemeinmedizinerin Kristina Hänel (rechts) hat sich in einem offenen Brief an Kanzlerin Angela Merkel gewandt. Bild © picture-alliance/dpa

Die wegen unerlaubter Werbung für Schwangerschaftsabbrüche verurteilte Ärztin Kristina Hänel wendet sich in einem offenen Brief an die Bundeskanzlerin. Angela Merkel solle helfen, die Debatte um den Paragrafen 219a zu versachlichen.

Die Gießener Ärztin Kristina Hänel, die vergangenes Jahr wegen unerlaubter Werbung für Schwangerschaftsabbrüche verurteilt wurde, hat sich in einem offenen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gewandt. Sie appelliert an die Regierungschefin, sich für Änderungen im Abtreibungsrecht einzusetzen.

"Helfen Sie, die Debatte um den §219a zu versachlichen", schrieb die Allgemeinmedizinerin in dem Brief, der am Dienstag veröffentlicht wurde (hier nachzulesen ). Und weiter: "Ich möchte Sie dringend darum bitten, das Informationsrecht für Frauen zum Schwangerschaftsabbruch durchzusetzen." Der Paragraf habe eine Situation geschaffen, "in der eine religiös motivierte, ideologische Minderheit die Informationshoheit im deutschen Internet hat".

Zu 6.000 Euro Strafe verurteilt

Der Paragraf 219a im Strafgesetzbuch verbietet Werbung für den Abbruch von Schwangerschaften. Hänel nennt auf ihrer Webseite Abtreibung als eine ihrer Leistungen, auf Wunsch kann man sich weitere Informationen zum Thema per Mail zusenden lassen.

Das Amtsgericht Gießen sah in der Tatsache, dass Hänel Schwangerschaftsabbruch als Leistung nennt, unerlaubte Werbung. Es verurteilte die Fachärztin für Allgemeinmedizin Ende November vergangenen Jahres zu 6.000 Euro Strafe. Gegen zahlreiche weitere Ärztinnen liegen Anzeigen vor, unter anderem gegen zwei Ärztinnen aus Kassel, wie vor kurzem bekannt wurde.

Die Website von Kristina Hänel. Als Leistung führt sie neben vielen anderen auch "Schwangerschaftsabbruch" auf. Bild © Screenshot: hessenschau.de

Nach dem Urteil entbrannte die Debatte neu, ob mehr Informationsrechte für Frauen beim Thema Abtreibung erlaubt werden sollen. Hänel hat dazu auch schon eine Petition mit mehr als 150.000 Unterstützern an den Bundestag überreicht.

Bundesweite Debatte

Die Debatte um das Verbot, für Schwangerschaftsabbruch zu werben, hat längst die Bundespolitik erreicht - nicht zuletzt aufgrund des öffentlichkeitswirksamen Falls Hänel. So hatte die SPD-Fraktion im Bundestag im vergangenen Dezember einen Gesetzentwurf verabschiedet, wonach der Paragraf 219a hätte gestrichen werden sollen.

Vergangene Woche zog die SPD den Entwurf aber zurück, wohl um des Koalitionsfriedens willen. Die Union ist dagegen, den Paragrafen abzuschaffen. Union und SPD wollen sich nun auf einen gemeinsamen Vorschlag einigen.

Der neue Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte am Sonntag in einem Interview mit Bild am Sonntag: "Beim Thema Schwangerschaftsabbruch ist vor vielen Jahren ein mühsamer gesellschaftlicher Kompromiss gefunden worden. Ich warne davor, diesen jetzt leichtfertig zu gefährden."

Weitere Informationen Der umstrittene §219a im Wortlaut "Wer öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten von Schriften seines Vermögensvorteils wegen oder in grob anstößiger Weise

1. eigene oder fremde Dienste zur Vornahme oder Förderung eines Schwangerschaftsabbruchs oder

2. Mittel, Gegenstände oder Verfahren, die zum Abbruch der Schwangerschaft geeignet sind, unter Hinweis auf diese Eignung anbietet, ankündigt, anpreist oder Erklärungen solchen Inhalts bekannt gibt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft." Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-iNFO, 20.03.2018, 12 Uhr