Ein jahrelanger juristischer Streit um die Einbürgerung eines heute 39-jährigen staatenlosen Palästinensers endet mit dem Nein des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs: Das Gericht in Kassel wies mit seinem Urteil am Dienstag die Klage des Mannes auf Einbürgerung ab und hob ein früheres Urteil des Verwaltungsgerichts Gießen auf.

Weitere Informationen Aktenzeichen 5 A 2126/16 beim Verwaltungsgerichtshof Kassel Ende der weiteren Informationen

Der Mann war 1996 zum Studieren nach Gießen gekommen. Seit 2009 ist er mit einer Deutschen verheiratet. Ende 2011 beantragte er über die Stadt Gießen seine Einbürgerung. Da eine Sicherheitsbefragung Zweifel an seiner Verfassungstreue ergab, lehnte das Land im November 2014 eine Einbürgerung ab.

VG Gießen verpflichtet Land zu Einbürgerung

Der Kläger focht das Veto des Landes an - zunächst mit Erfolg. Im November 2015 hob das Verwaltungsgericht Gießen den negativen Bescheid auf und verpflichtete das Land, den Mann einzubürgern. Dagegen wiederum legte das Land Berufung ein. In seinem jetzigen Urteil schloss sich das oberste Verwaltungsgericht der Sichtweise des Landes im Wesentlichen an.

Tatsächliche Anhaltspunkte rechtfertigten die Annahme, dass der Kläger Bestrebungen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung unterstütze, hieß es in der Urteilsbegründung. Nach Auffassung der Richter steht der Kläger Personen nahe, die ihrerseits eine Nähe zur Muslim-Bruderschaft aufweisen. Diese Organisation verfolge insgesamt verfassungsfeindliche Bestrebungen.

Teilnahme an umstrittenen Islamseminaren

Eine Unterscheidung nach verfassungsfeindlichen und verfassungskonformen Flügeln der Bewegung halten die VGH-Richter für nicht nachvollziehbar. Obwohl dem Familienvater die Beobachtung der Muslimbruderschaft durch den Verfassungsschutz bekannt sei, habe er in den vergangenen Jahren immer wieder Religionseminare von Organisationen besucht, die in der Muslimbruderschaft verwurzelt seien.

Revision gegen das Urteil wurde nicht zugelassen. Dagegen ist noch Beschwerde möglich, über die das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig zu entscheiden hätte.

