Der Feuerwehr-Streik in der Westerwald-Gemeinde Waldbrunn ist beigelegt: Nach einem Krisengespräch hat sich die Freiwillige Feuerwehr wieder einsatzbereit gemeldet. Bürgermeister und Feuerwehrchef sind erleichtert.

Nach einem Tag ist der Feuerwehr-Streik in der kleinen Westerwald-Gemeinde Waldbrunn (Limburg-Weilburg) auch schon vorbei: Noch am Dienstagabend meldete sich die Freiwillige Feuerwehr nach einer mehrstündigen Krisensitzung wieder einsatzbereit, wie der Waldbrunner Gemeindebrandinspektor Stefan Wingenbach dem hr am Mittwochmorgen sagte. "Ich bin persönlich froh, weil ich weiß, wie brenzlig die Situation ist." Zuerst hatte Radio FFH darüber berichtet. Auch Bürgermeister Peter Blum (parteilos) sagte dem hr, er sei "erleichtert, wie jeder Bürger, dass der Brandschutz wieder gewährleistet ist".

Auslöser für den Streik war unter anderem eine Gemeindevertretersitzung am Montagabend gewesen, bei der etwa 40 anwesende Feuerwehrleute öffentlich den Dienst quittierten. Grund war, dass die Gemeindevertreter den Kauf eines rund 80.000 Euro teuren Einsatzleitwagens und die Anschaffung von Ausrüstung erneut verschoben hatten. Seit 2009 habe man sich von der Verwaltung vertrösten lassen, sagte ein Feuerwehrmann nach der Sitzung dem hr.

Bürgermeister spricht von Missverständnis

Bürgermeister Blum erklärte nun am Mittwoch, da habe ein Missverständnis vorgelegen. Die Mittel für die Ausrüstung und auch für das Fahrzeug seien sehr wohl in den Haushalt eingestellt worden. Allerdings warte man noch auf eine Aussage des Landes, ob es die Anschaffung des Wagens fördert - dieses Abwarten sei vermutlich "der Knackpunkt für die Feuerwehrleute", so Blume.

Mit der Zu- oder Absage des Landes sei wohl Mitte 2018 zu rechnen. Für den Fall der Fälle sollten die Feuerwehrleute schon einmal schauen, ob es einen gebrauchten Einsatzleitwagen gebe, den die Gemeinde selbst kaufen kann. Bis wann ein Neuwagen auf dem Hof steht - für den Fall, dass das Land Geld zuschießt - sei aber nicht abzusehen.

Blum sagte auch, er sei von der Entwicklung überrascht worden. Kommentarlos wären die Feuerwehrleute mitten in der Sitzung aufgestanden und hätten ihre Melder auf seinen Tisch gelegt. Er habe gar nicht gewusst, was los sei. "Es muss in Zukunft besser kommuniziert werden", so sein Fazit.

Ab sofort wieder löschbereit

Mit dem Kommunizieren fingen die Beteiligten am Dienstagabend gleich an: Die eilig einberufene Krisensitzung mit Kreisverwaltung, Gemeindevorstand und Kreisbrandinspektor dauerte vier Stunden, berichtete Blum. Gemeindebrandinspektor Wingenbach sagte, die Gemeinde habe eindeutige Signale gesendet, die Feuerwehr in Zukunft besser einbeziehen zu wollen - etwa in Ausschusssitzungen, wenn es um die Feuerwehr geht.

Im Anschluss daran hätten sich die Wehrführer der fünf Ortsteilfeuerwehren darauf geeinigt, ab sofort den Dienst wieder aufzunehmen.

Sendung: hr4, 20.12.2017, 08.10 Uhr