Es kommen zu viele Kinder in die Notaufnahme, die auch zum Kinderarzt gekonnt hätten - oder einfach Zeit zum gesund werden brauchen.

Es kommen zu viele Kinder in die Notaufnahme, die auch zum Kinderarzt gekonnt hätten - oder einfach Zeit zum gesund werden brauchen. Bild © picture-alliance/dpa

Mit der Rotznase am Feiertag in die Notaufnahme: Viele Eltern wissen nicht, wann ihr Kind ernsthaft krank ist, und sie blockieren Hilfe für echte Notfälle - sagen Ärzte. Stattdessen würde manchmal ein Anruf bei der Oma helfen.

Kinderarzt Stephan Heinrich Nolte hatte am ersten Weihnachtsfeiertag Dienst in der Kinder-Notfallambulanz des Marburger Uniklinikums. Viele Eltern brachten ihre Kinder - aber meist ging es um Bagatellen: "Es kamen etwa 80 bis 90 Kinder, aber keines von denen war wirklich krank. Die haben dann akute Ohrenschmerzen, Hustenanfälle, einmal erbrochen oder seit fünf Minuten Fieber."

Bei keinem sei es gut und wichtig gewesen, das Kind als Notfall ins Krankenhaus zu bringen. Das Problem: Bagatellfälle blockieren die Notaufnahmen, wirkliche Notfälle müssen lange warten und werden spät erkannt - das gleiche gilt bei Notaufnahmen für Erwachsene.

"Dr. Internet" vergrößert die Unsicherheit

Sorge und Verunsicherung in medizinischen Fragen sei bei Eltern besonders groß, ist die Erfahrung von Nolte. Auch Barbara Mühlfeld, Sprecherin des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte in Hessen, bestätigt das- sie kennt das Problem überfüllter Notdienste und Praxen. Bei ihrer Arbeit stelle sie immer wieder eine große Ahnungslosigkeit fest: "Es gibt in den Familien oft wenig Wissen über grundlegende medizinische Fragen. Früher wusste dann etwa die Oma Bescheid, heute schaut man ins Internet.“

Aber "Dr. Internet" vergrößere oft die allgemeine Verunsicherung. Sofort werde der schlimmste Fall angenommen, wo die Oma womöglich zu Wadenwickeln und Tee geraten hätte. "Ich möchte kein Elternbashing betreiben, das ist auch keine Frage der Intelligenz", betont Mühlfeld. Die gesamte Gesellschaft habe zu wenig Wissen über Gesundheitsfragen: Wie funktioniert der Körper, was tun bei leichtem Fieber oder einer schweren Erkältung, was sind Besonderheiten beim Kind? Eltern müssten sich zu solchen Fragen schulen lassen, ähnlich wie sie einen Erste-Hilfe-Kurs für Kleinkinder machten, wenn sie ein Baby erwarteten, findet Mühlfeld.

Notaufnahmen entlasten, Bereitschaftsdienst nutzen

Wichtig sei auch, dass Eltern die richtigen Anlaufstellen in ihrer Umgebung kennen. 2016 wurde in Hessen der Kinderärztliche Bereitschaftsdienst eingeführt, der parallel zum Ärztlichen Bereitschaftsdienst für Erwachsene die Notaufnahmen der Krankenhäuser entlasten soll und Patienten jenseits der Öffnungszeiten ihrer Hausärzte eine Anlaufstelle bietet. Die Kassenärztliche Vereinigung Hessen betont, dass es diesen Bereitschaftsdienst mittlerweile flächendeckend auch für Kinder gibt. Dabei sei Hessen im Vergleich mit anderen Bundesländern ein Vorreiter.

Weitere Informationen Volle Notaufnahmen - wenig bekannter Bereitschaftsdienst Die Kassenärztliche Bundesvereinigung hat errechnet, dass im Jahr rund 20 Millionen Patienten in Notaufnahmen kommen. Davon wird die Hälfte stationär aufgenommen. Von der anderen Hälfte benötigten 10 Prozent keine dringende Behandlung, 87 Prozent könnten auch vom ärztlichen Notdienst versorgt werden. Drei Prozent litten an schwerwiegenden Erkrankungen. Der ärztliche Bereitschaftsdienst soll die Notaufnahmen entlasten, er ist rund um die Uhr unter der Nummer 116117 erreichbar - aber offenbar noch zu wenig bekannt. Ende der weiteren Informationen

Das bestätigt auch Kinderärztin Mühlfeld: Kollegen aus Nordhessen oder Fulda würden berichten, dass Eltern das Angebot gut annehmen - im ländlichen Raum wüssten viele, wo die nächstgelegenen Anlaufstellen sind. Das Problem seien eher die Ballungsgebiete mit einer hohen Dichte an Krankenhäusern wie das Rhein-Main-Gebiet. Hier gingen Eltern oft einfach ins nächste Krankenhaus und akzeptierten stundenlanges Warten, statt sich vorher zu erkundigen, wo der nächste kinderärztliche Bereitschaftsdienst ist.

Trotzdem würden die kinderärztlichen Bereitschaftsdienste landesweit gut angenommen, heißt es von der Kassenärztlichen Vereinigung: Vom Start des Angebots Mitte 2016 bis zum 2. Quartal 2017 haben Kinderärzte 77.304 junge Patienten gesehen, von denen ein Großteil sonst wohl in der Notaufnahme gelandet wäre.

Liebe, Pflege und ein warmes Bett

Kinderarzt Nolte hätte bei den meisten Fällen am ersten Weihnachtsfeiertag in der Notaufnahme aber geraten, das Kind mit Liebe, Pflege und einem warmen Bett zu Hause zu versorgen, anstatt mit Medikamenten oder stundenlangen Wartezeiten im Krankenhaus.

Und manchmal dauere das Auskurieren einfach einige Zeit, sagt Mühlfeld: "Gerade im ersten Kita-Winter kann es schon sein, dass ein Kind mal mehrere Wochen am Stück verrotzt ist". Sowas müssen dann alle aushalten: Statt in die Notaufnahme zu fahren, könne das Kind sich ausruhen - und die Eltern sollten mal wieder Oma anrufen und fragen, wie das mit den Wadenwickeln und dem Inhalieren funktioniert.