Mit einer "langen Nacht der Sterne" feiert das Darmstädter Satelliten-Kontrollzentrum ESOC am Freitag sein 50-jähriges Bestehen. Doch wie kam die Raumfahrt überhaupt nach Hessen? Und welche Highlights gab es in den letzten 50 Jahren? Ein Überblick.

Der Kontrollraum sieht tatsächlich so aus, wie man das aus Filmen kennt: Tischreihen mit kleinen Bildschirmen, große Bildschirme an der Wand und eine digitale Anzeige, die den Countdown herunterzählt. Hier kommen die Teams des Raumfahrtkontrollzentrums ESOC in Darmstadt bei größeren Einsätzen zusammen - wenn etwa eine Ariane-Rakete abhebt oder eine Sonde in die Umlaufbahn eines Planeten einschwenkt.

Die Mitarbeiter kümmern sich seit nunmehr einem halben Jahrhundert darum, dass Satelliten Kurs halten. Zum 50. Jubiläum findet am Freitag im Kontrollzentrum der Europäischen Raumfahrtagentur (ESA) eine "Lange Nacht der Sterne " statt. Eröffnet wird sie um 16.30 Uhr unter anderem von Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD).

Vor dem Kontrollzentrum gibt es bis ein Uhr nachts ein umfangreiches Bühnenprogramm, eine Videokuppel, Experimentierstationen, Fotowände, Essstände und Spielecken. Die Astronauten Thomas Reiter und Reinhold Ewald werden dvon ihren All-Erfahrungen berichten.Wer das Glück hatte, eines der 5.000 und schnell vergriffenen Zutrittstickets zu ergattern, kann im ESOC selbst einen Blick in den Kontrollraum werfen und den Sternenhimmel durch ein Teleskop betrachten und Roboter in Aktion bewundern.

Das ESOC ist für den Betrieb sämtlicher Satelliten-Missionen der ESA sowie für das weltweite Netz der Bodenstationen verantwortlich. Das Raumfahrtkontrollzentrum hat bislang rund 80 ESA-Missionen gesteuert und kontrolliert, wie etwa die Sonde Huygens zur Erforschung des Saturnmondes Titan, den Mars-Orbiter Mars Express, die Kometensonde Rosetta oder den Klimabeobachtungssatelliten Envisat. Mehr als 800 Mitarbeiter arbeiten dort, steuern Satelliten, werten Daten aus und bereiten neue Missionen vor.

ESOC-Spezialisten für Flugdynamik sind für die Bestimmung, Vorhersage und Steuerung der Flugbahn eines Satelliten sowie dessen Ausrichtung und Orientierung im Weltraum verantwortlich. Auch die Missionsanalyse fällt in den Aufgabenbereich der Flugdynamiker. Sie umfasst die Auswahl der optimalen Umlaufbahn, die Wahl der Trägerrakete, die Planung komplexer Manöver und die Dauer einer Mission.

Der Forschungssatellit ESRO-2 hob im Mai 1968 an Bord einer Trägerrakete der US-Raumfahrtbehörde NASA ins All ab. Es war die erste von Darmstadt aus gesteuerte Mission und der Start Europas in ein gemeinsames Raumfahrtzeitalter. Damals baute man Satelliten grundsätzlich gleich zwei Mal, weil ein Drittel aller Raketen vom Kurs abkamen, explodierten oder auseinanderbrachen und ihre Fracht verloren ging.

Auch bei ESRO-2B, so hieß die erste Sonde, war das der Fall: ESRO-2A erreichte nie den Orbit. Der zweite Satellit erforschte dann die kosmische und die solare Strahlung. Seine Daten werteten Computer aus, die ganze Räume füllten. In ihrer Rechenleistung freilich würde heute jedes moderne Mobiltelefon sie locker abhängen.

35 Jahre später wagte die ESA dann auch ihren ersten Flug zu einem Planeten: Im Juni 2003 ging "Mars Express" auf die Reise. Bis heute umkreist der Orbiter den Roten Planeten und sendet spektakuläre Bilder ans Kontrollzentrum nach Darmstadt - viel länger als ursprünglich geplant. Ein Signal der auf der Oberfläche abgesetzten Landeeinheit "Beagle2" blieb hingegen aus.

Flugdirektor Andrea Accomazzo steuerte Rosetta zum Kometen. Bild © Esa/J.Mai

Raumfahrtgeschichte wurde in Darmstadt mit der Rosetta-Mission geschrieben. Im August 2014 gelang es erstmals, ein von Menschen gebautes Objekt in die Umlaufbahn eines Kometen zu bringen. Rosetta funkte hochauflösende Bilder des Schweifsterns "67P/Tschurjumow-Gerassimenko" zur Erde. Drei Monate später wurde im Hauptkontrollraum im ESOC ein erstes Lebenszeichen von "Philae", dem Landeroboter der Rosetta-Mission empfangen, das direkt von der Oberfläche des eisigen Himmelskörpers in gut 500 Millionen Kilometer Entfernung kam - die erste Landung auf einem Kometen war geglückt.

In Darmstadt gab es in den 1960er-Jahren mit dem Deutschen Rechenzentrum in der Rheinstraße einen der ersten Großrechner der Bundesrepublik. Das war der Grundstein für die Berechnung und Steuerung von Satelliten-Missionen. Über das Fernmeldetechnikzentrum (FTZ) standen zudem auch Datenleitungen für die Satelliten-Kommunikation zur Verfügung. Auch Raumfahrtpioniere fanden sich in Darmstadt reichlich: Physiker, Mathematiker und Ingenieure der Technischen Hochschule.



1963 nahm zunächst das "European Space Data Analysis Center" in Darmstadt seine Arbeit auf. Anfangs wurden hier Satellitendaten analysiert. Bereits vier Jahre später erhielt das Zentrum seine neue Ausrichtung: Die Missionskontrolle. Eine Aufgabe, die bis dahin Ingenieure im europäischen Weltraumforschungs- und Technologiezentrum ESTEC in den Niederlanden erledigt hatten. 1967 zogen sie nach Darmstadt ins neu gegründete "European Space Operations Centre" ESOC.

Es bleibt spannend im ESOC: Noch in diesem Jahr soll ein weiterer Sentinel-Satellit des Erdbeobachtungsprogramms Copernikus in die Erdumlaufbahn einschwenken. Es liefert umfangreiche Daten für die Klimaforschung, Landwirtschaft oder Verkehrspolitik.

Für 2018 ist laut ESOC die Mission BepiColombo geplant, die den Planeten Merkur untersuchen soll. Die zweite ExoMars-Mission gemeinsam mit der russischen Raumfahrtagentur Roskosmos, die einen Rover auf der Marsoberfläche absetzen soll, wird 2020 starten.

Hochauflösender Blick auf die Erde: Sentinel über Europa Bild © ESA/ATG medialab

Für 2022 ist die achtjährige Reise von JUICE zu den Eismonden des Jupiters in das äußere Sonnensystem avisiert. Daneben bleibt die Erfassung und Vermeidung von Weltraumschrott ein wichtiges Thema in Darmstadt.

