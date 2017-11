Trotz drohendem Frost in den nächsten Tagen schlafen hunderte Obdachlose in Hessen im Freien. In vielen Orten nimmt ihre Zahl im Winter sogar zu. Hessens Großstädte reagieren auf diese Entwicklung mit ganz unterschiedlichen Angeboten für die Menschen.

Auf die Frage, wie es ihm gehe, antwortet der 25 Jahre alte Obdachlose "Stiefel" sehr direkt: "Ziemlich beschissen, wenn ich das sagen darf." "Stiefel" ist vor Jahren von seinen Eltern vor die Tür gesetzt worden. Er hat seinen Job verloren, und auch sein Vermieter kündigte ihm, nachdem er Probleme mit der Polizei hatte. Jetzt, in der kalten Jahreszeit, steht er ohne Wohnung da.

Neu gestaltet: Die Notunterkunft für Obdachlose des Frankfurter Vereins im Ostpark Bild © picture-alliance/dpa

Wie viele Menschen in Hessen dieses Schicksal teilen, ist schwer zu schätzen. Allein in Frankfurt leben nach Angaben des Sozialdezernats 2.700 Menschen, die keine Wohnung haben. Der Großteil ist in Notunterkünften untergebracht, doch etwa 200 bis 250 Menschen verbringen ihre die Nächte draußen.

Bei eisigen Temperaturen kann das lebensgefährlich sein. Florian Schaarschmidt von der Diakonie Wiesbaden bestätigt: "Potenziell besteht bei Minusgraden auch immer die Gefahr, dass der Erfrierungstod droht." Erfahrene Obdachlose suchten sich aber meist einen Platz, der halbwegs gesichert sei.

Kältebus versorgt Obdachlose

Seit Anfang November ist außerdem die U-Bahn-Station Hauptwache durchgehend geöffnet. Bis zu 200 Obdachlose können dort in der B-Ebene nachts ihr Lager aufschlagen. Auch eine neue Notunterkunft hat im Ostpark eröffnet, in der aktuell 130 Menschen wohnen.

Weitere Informationen Im Winter mehr Obdachlose Zur Weihnachtsmarktzeit kommen besonders viele Menschen nach Frankfurt, um zu betteln oder mit Gelegenheitsjobs Geld zu verdienen, sagt Birkenfeld. Die meisten davon, etwa 165, kommen laut der Stadt aus Osteuropa. Ende der weiteren Informationen

Die Großstädte in Hessen reagieren mit verschiedenen Hilfsangeboten für Obdachlose auf diese Gefahr. In Frankfurt ist seit einigen Wochen der Kältebus wieder jede Nacht im Einsatz. "Er fährt alle uns bekannten Schlafplätze ab beziehungsweise die von der Bevölkerung gemeldeten und schaut, ob die Menschen gut versorgt sind, bietet Decken und Heißgetränke an", sagt Sozialdezernentin Daniela Birkenfeld (CDU). Zudem bieten die Mitarbeiter an, die Menschen zu einer der Notunterkünfte zu bringen.

Problem in anderen Städten kleiner

Der Frankfurter Kältebus ist in dieser Form in Hessen eine Ausnahme. Aber auch andere hessische Großstädte sind gerade im Winter darauf eingestellt, Obdachlosen zu helfen. In Darmstadt leben aktuell etwa 200 Menschen in Notunterkünften. Die seien damit "mehr als voll", sagt Nicole Frölich vom Diakonischen Werk. "Trotzdem wird bei uns niemand weggeschickt. Es stehen Klappbetten, Matratzen und Schlafsäcke bereit." Wichtig ist ihr auch, dass die Notunterkünfte rund um die Uhr geöffnet sind.

Weitere Informationen Im Zweifel: 112 wählen Einige Städte haben spezielle Nummern eingerichtet, die 24 Stunden am Tag erreichbar sind, so zum Beispiel Frankfurt (069/212-70070) und Darmstadt (06151/926250). In anderen Städten sollte man im Zweifel den Notruf wählen. Ende der weiteren Informationen

Wiesbaden hat seit einigen Jahren gute Erfahrung mit der "Winterregelung" gemacht, die auch jetzt wieder greift. Ab Mitte November können Männer und Frauen in den jeweiligen Wohnheimen der Heilsarmee unterkommen.

In Offenbach sei Obdachlosigkeit kaum vorhanden, so ein Sprecher der Stadt. Es gebe nur zwei Menschen, die keine Hilfe annähmen und auch nachts im Freien schliefen. "Sie werden in der kalten Jahreszeit regelmäßig von der Stadtpolizei aufgesucht, um im Notfall reagieren zu können."