Projekt mit Modellcharakter: So sollen die günstigen Mietshäuser in Frankfurt-Oberrad aussehen.

Projekt mit Modellcharakter: So sollen die günstigen Mietshäuser in Frankfurt-Oberrad aussehen. Bild © schneider+schumacher

Preiswerter Wohnungsbau - geht das? Der Frankfurter Architekt Michael Schumacher zeigt in einem Modellprojekt, dass kostensparendes Bauen nicht zu Lasten der Wohnqualität gehen muss.

Michael Schumacher hat mit seinem Architekturbüro schneider+schumacher viele wichtige Gebäude entworfen: den Westhafen-Tower zum Beispiel, dem die Frankfurter den Spitznamen "Das Gerippte" gegeben haben, weil er wie ein Apfelweinglas aussieht. Oder die unterirdische Erweiterung des Städel-Museums. Auch der Neubau der Frankfurter Altstadt wird von schneider+schumacher koordiniert. Jetzt hat sich der 60-Jährige an eine Herausforderung besonderer Art gewagt: Er will das Wohnen in Frankfurt bezahlbar machen - durch radikales Sparen bei den Baukosten.

Architekt Michael Schumacher Bild © Julian Martitz

"Die Stadt wäre nicht mehr lebenswert, wenn hier nur noch Lamborghini-Besitzer wohnen würden", sagt Schumacher. Gute Wohnungen für alle Bevölkerungsgruppen anzubieten, sei eine gesellschaftliche Aufgabe, der er sich auch als Architekt verpflichtet fühle. "Es soll ein anständiges Haus sein", betont Schumacher, "keine furchtbaren Materialien, ein energetisch hoher Standard, aber ansonsten: Kosten runter, so weit wie's geht." Herausgekommen sind zwei Häuser mit zusammen 46 Wohnungen im Frankfurter Stadtteil Oberrad, die Schumacher für die städtische Wohnungsbaugesellschaft ABG gebaut hat.

Treppenhäuser außen, keine Keller

Treppenhäuser und Balkone wurden als Stahl-Beton-Konstruktion außen vor das Gebäude gestellt, so werden Heizkosten gespart. Anstelle von Kellern, die durch Aushub und Abdichtung hohe Kosten verursachen, gibt es Abstellräume in den Wohnungen. Kabel und Stecker wurden nicht in Wand und Decken versenkt, sondern auf dem Putz angebracht.

Treppenhäuser außen statt innen: Das spart Heizkosten. Bild © schneider+schumacher

Durch solche Einsparungen bei Planung und Bau kann die ABG die Wohnungen für einen Mietpreis von zehn Euro kalt anbieten. Für Frankfurt ist das schon günstig - und das ohne öffentliche Förderung. Demnächst sollen die ersten Mieter einziehen.

Herausforderung Baumhaus

Weitere Informationen hr-iNFO "Das Interview" mit dem Architekten Michael Schumacher Das Interview mit dem Frankfurter Architekten Michael Schumacher sendet hr-iNFO am Freitag um 19.30 Uhr (Wiederholungen: Samstag um 14 Uhr, Sonntag um 10 und um 18.30 Uhr). Den Podcast zur Sendung finden Sie ab Freitagnachmittag hier . Ende der weiteren Informationen

Preisgünstig, praktikabel und trotzdem anspruchsvoll zu bauen - das hat Schumacher immer wieder gereizt. So hat er vor einigen Jahren auch ein Baumhaus für seine Tochter Clara gebaut. Deren Ansprüche waren "gigantisch" erinnert sich Schumacher im Interview lachend. "Aber es musste auch machbar sein, ich wollte mich ja als Vater nicht blamieren." Den ersten Entwurf zeichneten der Architekt und seine Tochter beim Mittagessen auf eine Papierserviette. Danach ging es an die Umsetzung in Omas Garten, wo das Baumhaus bis heute in den Birken hängt. "Im Ernst", sagt Schumacher, "ein Baumhaus ist schwerer zu bauen als ein Hochhaus."

Sendung: hr-iNFO, 23.03.2018, 19.30 Uhr