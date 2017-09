Viele Briefe an Deniz Yücel kommen wegen Zensur wohl nie an

Flörsheims Bürgermeister Antenbrink schrieb ihm und hunderte andere Bürger auch: Doch wie viele der Briefe an den Journalisten Deniz Yücel in seiner Zelle in der Türkei ankommen, ist ungewiss. Die Zensur arbeitet offenbar willkürlich.

Der Journalist Deniz Yücel sitzt seit einem halben Jahr in Haft in der Türkei. Vorwurf: Er soll mit Terroristen gemeinsame Sache gemacht haben. In seiner Heimatstadt Flörsheim (Main-Taunus) und in ganz Deutschland rufen seitdem Menschen und Institutionen zu Solidaritätsaktionen mit dem Deutsch-Türken auf. Die Solidarität zeigt sich auch in den rund 550 Briefen, die deutsche Bürger bislang an den Inhaftierten geschrieben haben.

Die Tageszeitung Die Welt, deren Korrespondent der Deutsch-Türke ist, übersetzt die Briefe auf Türkisch. Ein Verlagssprecher sagt, in Spitzenzeiten kämen jeden Tag etwa 30 neue Schreiben dazu. Unklar ist jedoch, wie viele davon bei Deniz Yücel tatsächlich ankommen.

Vereinzelte positive Rückmeldungen

"Vereinzelt gibt es Rückmeldungen, dass eine Karte angekommen ist", sagt Manfred Moos, Fachbereichsleiter Medien bei der Gewerkschaft Verdi Hessen. Dilek Mayatürk, Deniz Yücels Frau, sagt: "Deniz bekommt vor allem meine Briefe, die meiner Mutter und manchmal von völlig Unbekannten." Sie kämpfe bei der Gefängnisverwaltung um jeden Brief an ihren Mann, sagt sie.

Seit Juli erst darf der Welt-Korrespondent Post bekommen. Dieses Recht hatte er sich erst über seinen Anwalt erstreiten müssen. Welche Briefe zu ihm gelangen? Offenbar willkürlich aussortiert, glaubt Dilek Mayatürk. Bessere Chancen habe, was auf Türkisch geschrieben ist.

Deniz Yücel mit seiner Frau Dilek Mayatürk-Yücel Bild © privat

Im Zuge einer Initiative der deutschen Journalistenverbände DJV und dju haben auch Reporter der Frankfurter Rundschau (FR) Briefe an 15 Kollegen geschrieben, die in der Türkei inhaftiert sind. Außer Yücel betrifft das aktuell fast 200 Journalisten.

FR lässt Briefe an Inhaftierte übersetzen

Die FR geht dabei auf Nummer sicher: Sie lässt die Briefe ins Türkische übersetzen, schickt sie per Einschreiben, ein Kurierdienst stellt sie dann den Gefängnissen zu. "Wir gehen davon aus, dass in einer ziemlich großen Zahl die Briefe nicht zugestellt wurden", sagt der Landtagskorrespondent der FR, Pitt von Bebenburg: "Zum Teil ganz unverhohlen wurde den Kurieren gesagt, dass hier die Regierung Zensur ausübt." Zum Teil hieß es, der Empfänger sei unbekannt, bei drei Rücksendungen stehe: "Empfänger verweigert die Annahme."

Wer aber verweigert da die Annahme? Undenkbar, dass es der Inhaftierte selbst sein könnte. Über Freunde oder Verwandte versuche die FR, die Briefe dennoch bekannt zu machen, in der Hoffnung, dass der Adressat irgendwie davon erfährt, berichtet von Bebenburg. Das gelang bei dem Schriftsteller und Journalisten Ahmed Altan. Ihm wirft die Türkei Beteiligung am Putschversuch im Juli 2016 vor. Er darf keine Post bekommen und auch keine Briefe schreiben. Der Inhalt eines Briefes von von Bebenburg an den Inhaftierten gelangte trotzdem zu ihm: Bekannte hatten den Brief an Altan in der FR gelesen und ihm davon erzählt.

Flörsheims Bürgermeister schreibt an Yücel

Von Bebenburg schrieb auch an Seyithan Akyüz, der bis zu seiner Inhaftierung für eine kurdische Tageszeitung berichtete. Dieser Brief schaffte es durch die Zensur bis in Akyüz' Zelle. "Er hat auch zurückgeschrieben, aber er darf den Brief nicht abschicken", sagt von Bebenburg. Das habe er von Akyüz' Bruder erfahren.

Dass die inhaftierten Journalisten nicht oder nur sehr eingeschränkt nach draußen kommunizieren können, ist auch Flörsheims Bürgermeister Michael Antenbrink (SPD) bewusst. In diesen Tagen hat er einen Brief an Deniz Yücel geschickt: einen verspäteten Geburtstagsgruß, auf Türkisch und "mit der Schere im Kopf", wie er sagt. In den Brief äußerte er sich nicht politisch, kritisierte nicht die Haft. Nur das Signal, dass seine Heimatstadt Deniz Yücel auch über die monatlichen Mahnwachen hinaus nicht vergisst.