Wann bewegt sich endlich etwas im Fall Yücel? Gerade ist eine Frist verstrichen, die der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte der Türkei zugesetzt hatte. In ein Urteil aus Straßburg setzt Yücels Schwester ihre ganze Hoffnung.

Endlich einmal müsse die Türkei doch Stellung nehmen, sagt Ilkay Yücel. Erklären, weshalb ihr Bruder Deniz Yücel seit mehr als acht Monaten in Haft ist. In Isolationshaft in einem Hochsicherheitsgefängnis: "Ich meine, er wurde vor Monaten einfach mit der vagen Vorwurf Terrorunterstützung, Terrorpropaganda inhaftiert. Seitdem ist nichts passiert", sagt sie. Keiner wisse, was konkret dem Welt-Korrespondenten vorgeworfen werde.

"Auf die türkische Justiz kann man ja nicht vertrauen"

Ihre ganze Hoffnung setzt Ilkay Yücel in den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg: "Auf die türkische Justiz kann man ja nicht vertrauen", sagt sie. Fast vier Monate hatte die türkische Regierung Zeit, dem EGMR ihre Gründe für die Untersuchungshaft des in Flörsheim (Main-Taunus) geborenen Journalisten zu erklären. Zuvor hatten Yücels Anwälte Haftbeschwerde eingelegt. Sie stützen sich dabei auf Artikel der Europäischen Menschenrechtskonvention.



In der Nacht zu Dienstag lief die Frist des EGMR aus. Bisher ist nicht bekannt, dass die Türkei auf die Aufforderung des Gerichtshofes reagiert hat. Die türkische Regierung kann die Frist auch noch einmal um drei Wochen verlängern.



Noch immer gibt es keine Anklageschrift gegen den Journalisten. Als Korrespondent der Zeitung "Die Welt" hatte Deniz Yücel unter anderem über einen Anführer der verbotenen Arbeiterpartei PKK geschrieben und über den Putsch-Versuch in der Türkei. Aus Sicht der türkischen Regierung ist das Terrorpropaganda. Als Beweismittel dienen vor allem seine Texte. Wenig stichhaltig finden das Yücels Anwälte und seine Familie.

Schwester befürchtet Langzeitfolgen für Yücel

Im Gefängnis habe ihr Bruder eine Art "negativen Sonderstatus", sagt Ilkay Yücel: Als einziger der inhaftierten Deutschen sei er in Einzelhaft. Sogar beim wöchentlichen Sport sei er allein. Noch sei er stark, lebensbejahend und mutig, sagt sie. Dennoch, mit jedem Tag in Haft wachse ihre Sorge. Sie befürchtet, ihr Bruder werde psychische Schäden durch die Haft erleiden.

Besonders beunruhige sie, dass später Inhaftierte wie die Journalistin Mesale Tolu und der Menschenrechtler Peter Steudtner bereits ihre Anklageschrift haben. Bei Mesale Tolu hat es bereits einen Prozesstermin gegeben. Bei Peter Steudtner beginnt der Prozess am Mittwoch.

EGMR-Urteile sind rechtsverbindlich - eigentlich

"Wenn es ein Urteil des EGMR gibt, das da heißt, Deniz Yücel ist freizulassen, dann ist das ein rechtsverbindliches Urteil, das die Türkei umsetzen muss", sagt Maria Scharla, Völkerrechtsexpertin von Amnesty International. Mit der Mitgliedschaft im Europarat habe sich die Türkei auch zu den Vorschriften des Europäischen Gerichtshofes bekannt, Gerichtsurteile des EGMR seien rechtsverbindlich,.



Ob die Türkei dem aber folgen würde, sei fraglich, sagt Scharla. Möglich, dass die Türkei auf die eigenen Gesetze pochen wird. Und der EGMR habe wenig Macht, die Vollstreckung seines Urteils durchzusetzen.

Die Türkei zählt zu den Staaten mit den meisten Verurteilungen durch den EGMR und den schlechtesten Umsetzungsbilanzen. Gegen die Türkei sind bisher etwa 2.800 Urteile ergangen. Gut die Hälfte davon war 2016 noch nicht umgesetzt.