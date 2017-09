zum Artikel Festakt der Zentralwohlfahrtsstelle in Frankfurt : Seit 100 Jahren Hilfe für jüdische Mitbürger

Frankfurt: Hilfe für Juden in Not - das ist seit 100 Jahren die Aufgabe der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland. Von den Nazis wurde der Verband zerschlagen, in den 50ern in Frankfurt wieder aufgebaut. Seitdem stehen Holocaust-Überlebende, Einwanderer und junge Menschen im Zentrum der Wohltätigkeit. [mehr]