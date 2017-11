Blick auf das Haus "Schlegel" (Mi.), eine Rekonstruktion am Hühnermarkt.

Blick auf das Haus "Schlegel" (Mi.), eine Rekonstruktion am Hühnermarkt. Bild © Sonja Fouraté (hessenschau.de)

So wohnt es sich in der neuen Frankfurter Altstadt

Rundgang in 360 Grad

Der Wiederaufbau der Frankfurter Altstadt geht auf das Ende zu: Die Fassaden der 35 Häuser zwischen Kaiserdom und Rathaus Römer sind fast fertig, jetzt ist der Innenausbau dran. Wie der aussieht, zeigen wir in einem 360-Grad-Rundgang.

Im Herbst 2018 soll die neue Frankfurter Altstadt fertig sein. Inzwischen sind die Fassaden der 35 Häuser zwischen Kaiserdom und Rathaus Römer nahezu fertig, der Innenausbau der rund 70 Wohnungen und etwa 20 Läden und Lokale ist in vollem Gange.

Grund genug für Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD), am Montag zu einem Rundgang durch zwei der Wohnungen einzuladen.

Es wurde ein Rundgang mit zwei Erkenntnissen. Erstens: Spektakulär an den Wohnungen ist weniger ihre Inneneinrichtung (weiße Wände, beige oder grau geflieste Bäder) als vielmehr ihre Lage und ihr Preis von 5.000 bis 7.000 Euro pro Quadratmeter. "Diese Wohnungen könnte auch ich mir nicht leisten", scherzte Feldmann. Er hätte ohnehin keine Chance mehr - sämtliche Wohnungen sind schon verkauft.

Enge und steile Treppen

Die zweite Erkenntnis: Die Wohnungen sind wenig geeignet für gehbehinderte Menschen oder solche, die schlecht zu Fuß sind. Zu sehen gab es zwei Maisonette-Wohnungen, die über recht enge und steile Treppen erklommen werden mussten. Wie alle Wohnungen in den insgesamt 35 Häusern der Altstadt liegen die Maisonetten in den oberen Stockwerken, Aufzüge gibt es nicht. In den Erdgeschossen werden Gastronomie, eine Apotheke oder andere Ladenlokale untergebracht.

Belohnt für das Treppensteigen werden die künftigen Bewohner mit einem spektakulären Blick. So können diejenigen, die an den westlichen Eingang zur Altstadt, den Markt 40 ziehen, beim Kochen direkt auf das Treiben am Römer schauen. Und das mit warmen Füßen: Alle Wohnungen sind mit Parkett und Bodenheizung ausgestattet.

Blick auf den Frankfurter Dom

Weitere Informationen Hintergrund Das Projekt kostet rund 200 Millionen Euro. Das historische Fachwerk-Viertel zwischen Dom und Römer war 1944 bei einem Bombenangriff zerstört worden. Ende der weiteren Informationen

Spektakulär ist auch der Blick aus der zweiten besichtigten Wohnung am Hühnermarkt: Beim Duschen im grau gefliesten Bad hat der Eigentümer einen atemberaubenden Blick auf den Frankfurter Dom. Auf der anderen Seite eröffnet sich der Blick auf die Schirn Kunsthalle.

"Wir blicken heute nicht mehr vorrangig auf ein Bauprojekt, sondern auf ein eigenes Stadtviertel im Herzen unserer Mainmetropole, das zu den Top-Wohnstandorten in der Region zählen wird", war sich Feldmann sicher. Nach und nach würden jetzt alle weiteren Wohnungen fertig gestellt, berichtete der OB weiter. Der Eröffnung im September 2018 stehe nichts im Wege.