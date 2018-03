So wohnt es sich im neuen Henninger-Turm

360°-Tour im 15. Stock über Frankfurt So wohnt es sich im neuen Henninger-Turm

2013 ging es dem Henniger-Turm an den Kragen - einem Frankfurter Wahrzeichen. Vier Jahre später ist das ehemalige Getreidesilo einem Wohnhochhaus gewichen. Besichtigen Sie auf unserer virtuellen Tour eine Wohnung im 15. Stock.

Weitere Informationen So bewegen Sie sich virtuell durch die Wohnung: Finger / Mauszeiger gedrückt halten und bewegen, um sich umzuschauen

Mit zwei Fingern / dem Mausrad zoomen Sie hinein oder heraus

Über einen Klick auf die gelben Vierecke gelangen Sie zu einem neuen Wegpunkt

Nutzen Sie am besten eine WLAN-Verbindung, um einen zu hohen mobilen Datenverbrauch zu verhindern

Darstellungsprobleme? Hier gelangen Sie per Direktlink zur 360-Grad-Tour Ende der weiteren Informationen

Noch ist der neue Henninger-Turm im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen nicht ganz fertig. Doch obwohl noch an einigen Stellen gewerkelt wird, sind die ersten Bewohner schon eingezogen in den neuen, rund 140 Meter hohen Wohnturm, der in seiner Silhouette ganz seinem Vorgänger gleicht.

Wie es in einer Wohnung mit Skyline-Blick im 15. Stock aussieht, zeigt unsere virtuelle Tour. Die Wohnung ist gut 120 Quadratmeter groß.

Restaurant kommt an die Spitze des Turms

Wenn die Arbeiten am Henninger-Turm beendet sind, soll in dem sogenannten Fass an der Spitze des Turms auch der Restaurant-Betrieb aufgenommen werden. Dann ist der Turm quasi wieder offen für alle. Wann es soweit sein wird, weiß der Betreiber des künftigen Restaurants "Franziska" jedoch noch nicht. Aktuell stehe noch kein Eröffnungstermin fest, antwortete Feres Ladjimi von der Mook Group auf Anfrage von hessenschau.de.

Was die Ursache für die Verzögerungen im Henninger-Turm ist, lässt der Bauträger, die Immobiliengesellschaft Actris, unbeantwortet. Ursprünglich sollten die ersten Bewohner 2015/2016 einziehen. Jetzt ist es erst zwei Jahre später soweit. Käufer berichten, ihnen sei das Thema Brandschutz als Grund für die sich immer weiter verzögernde Fertigstellung genannt worden.

Bis zu 17.000 Euro pro Quadratmeter

Die Wohnungen in dem Turm mit 40 Obergeschossen kosteten zwischen 4.700 und 17.000 Euro pro Quadratmeter. Die exklusivsten vier Wohnungen mit einer Wohnfläche von rund 310 Quadratmetern befinden sich ganz oben im "Fass".

Von den rund 210 Wohnungen wurden rund 165 verkauft, der Rest sind Mietwohnungen im Eigentum von Actris. Das gesamte Investitionsvolumen inklusive der Wohnungen auf dem ehemaligen Henninger-Areal soll rund 350 Millionen Euro betragen haben.