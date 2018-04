Der Künstler Nyaba Ouedraogo aus Burkina Faso vor seinem Kunstwerk "Generation C: connexion, Communication, Culture Et Creation 2015".

Der Künstler Nyaba Ouedraogo aus Burkina Faso vor seinem Kunstwerk "Generation C: connexion, Communication, Culture Et Creation 2015". Bild © picture-alliance/dpa

Nur in Darmstadt

Gemälde, Fotos, Skulpturen und Installationen: 54 afrikanische Künstler zeigen in Darmstadt ihre Visionen und Träume von der Zukunft des Kontinents. Eine Schau, die so nur in Darmstadt zu sehen ist.

Wer an aktueller afrikanischer Kunst interessiert ist, hat dieser Tage in Darmstadt eine gute Gelegenheit: Die Schau mit dem Titel "Lumières d' Afrique" ("Das erleuchtete Afrika") bei der europäischen Organisation für die Nutzung meteorologischer Satelliten (Eumetsat), sie ist in Europa nur hier zu sehen.

Weitere Informationen Wann und wo? bis 6. Mai 2018, Eumetsat Allee 1, 64295 Darmstadt. Eintrittskarten gibt es ausschließlich über die Stadt Darmstadt unter 06151-13 45 11, bei darmstadt-tourismus.de oder tcb@darmstadt.de. Ende der weiteren Informationen

Aus jedem afrikanischen Land ist ein Künstler vertreten, jeweils zur Hälfte Männer und Frauen, wie Vertreter des Vereins "African Artists for Development" (Afrikanische Künstler für Entwicklung) berichteten. Die 54 Maler, Bildhauer und Fotografen stellen ihre Visionen und Träume von der Zukunft des Kontinents aus. Die Schau läuft bis zum 6. Mai, sie ist aber nicht offen zugänglich sondern nur nach Voranmeldung über Darmstadt Tourismus im Rahmen von Führungen.

Bekannte Künstler und junge Talente

Das Kunstwerk "Alternativ/Solution 2015" des kenianischen Künstlers Cyrus Nganga Kabiru. Bild © picture-alliance/dpa

Vertreten sind sowohl international bekannte Künstler wie Cyrus Kabiru (Kenia), Abdoulaye Konaté (Mali) und Franck Lundangi (Angola) als auch junge Talente. Die Künstler hätten sich im Zusammenhang mit der UN-Klimakonferenz in Paris 2015 darauf verständigt, die Werke zu schaffen.

Weitere Informationen Die Organisation Eumetsat arbeitet nach eigenen Angaben seit mehr als 20 Jahren mit afrikanischen Ländern zusammen. Dabei gehe es um die Bereitstellung von Satellitendaten sowie die technische Unterstützung und Schulungen für die meteorologische Gemeinschaft der afrikanischen Länder. Ende der weiteren Informationen

Eumetsat lobt zudem mit dem Verein einen Künstler-Wettbewerb zum Thema Klimawandel und Wetter aus: Das Werk des Gewinners soll 2021/22 die Trägerrakete eines Wettersatelliten zieren. Eingereicht werden können innerhalb der nächsten eineinhalb Jahre sowohl neue Werke als auch die aus der Ausstellung.