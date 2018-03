Das Epos "2001 - Odyssee im Weltraum" gilt auch 50 Jahre nach seinem Kinostart als einer der besten Science-Fiction-Filme aller Zeiten. Eine neue Ausstellung im Filmmuseum Frankfurt zeigt, warum.

Für Filmfans gibt es eine Zeit vor und eine Zeit nach dem 2. April 1968. Science-Fiction-Streifen, die vor diesem Datum entstanden, wirken heute oft wie unfreiwillige Parodien. Nicht aber Stanley Kubricks "2001 - Odyssee im Weltraum", der an ebenjenem 2. April in die Kinos kam.

"2001", dieser Film über die Ursprünge der Menschheit und ihrer Suche nach einem höheren Sinn, könnte auch erst gestern gedreht worden sein. Das ist einer der Gründe, weswegen er als einer der besten Science-Fiction-Filme aller Zeiten gilt. Eine neue Ausstellung im Deutschen Filmmuseum Frankfurt feiert jetzt den 50. Jahrestag des Kinostarts.

Akribisch auf den Dreh vorbereitet

Nachbildung des Raumanzugs der Hauptfigur Dr. David Bowman (Keir Duella). Bild © Sonja Fouraté (hr)

Auf 400 Quadratmetern taucht die Schau tief in die Entstehungsgeschichte des Films ein. Sie zeigt an hunderten Exponaten, wie "2001" ein heute unbestrittenes Meisterwerk werden konnte: Zu sehen sind Konzeptzeichnungen, Modelle, Kostüme, Requisiten, Drehpläne, Produktionsunterlagen und Fotos aus Kubricks Archiv.

Weitere Informationen Wann und wo? 21. März bis 23. September 2018

Deutsches Filmmuseum

Schaumainkai 41

60596 Frankfurt Ende der weiteren Informationen

Die Besucher können schon am Eingang zur Schau im 3. Stock des Filmmuseums nachvollziehen, wie akribisch sich Kubrick auf den Dreh vorbereitete: Er ließ sich von Weltraumexperten technisch beraten, Grafikexperten fertigten möglichst realistische Konzeptzeichnungen an, auf denen dann die Raumschiffmodelle beruhten.

Neue Techniken erfunden

Modell des Raumschiffs Discovery, das im Film auf Erkundungstour geht. Ein Teil der Ausstellung ist wie das Innere einer Raumstation gestaltet. Bild © Sonja Fouraté (hr)

Besonders spannend ist der Abschnitt der Ausstellung, der sich mit den Spezialeffekten beschäftigt. Sie machten fast die Hälfte des gesamten Films aus und umfassten fast zwei Jahre Drehzeit. Das rund 100-köpfige Team musste damals immerhin ohne Computer auskommen.

Es entsann deswegen neue Kameraaufhängungen, um Schwerelosigkeit zu simulieren oder neue Projektionstechniken, die die Zuschauer in die afrikanische Savanne versetzten. Trotz alldem - oder vielleicht gerade deswegen - altert "2001" nicht.

Gravitationsfreie Toiletten

Originalrequisiten: eine Affenmaske aus der Anfangszene des Films, Bowmans roter Helm. Viele Originale sind nicht mehr vorhanden, weil Kubrick nach Abschluss der Dreharbeiten fast alle Requisiten vernichten ließ. Er wollte nicht, dass andere Filme damit gedreht werden. Bild © Sonja Fouraté (hr)

Originalrequisiten zeigen, wie geschickt Kubrick außerdem das Merchandising nutzte, das zu der Zeit noch in den Kinderschuhen steckte: Elektronikkonzerne wie IBM und Nikon, Uhrenfabrikanten wie Hamilton Watch, selbst Nahrungsmittelhersteller entwarfen Produkte für den Film. Zeitungen wie die "New York Times" designten Ausgaben des Jahres 2001.

Weitere Informationen Die Ausstellung ... ... ist ein erweiterter Teil der bislang erfolgreichsten Schau des Deutschen Filmmuseums namens "Stanley Kubrick". Thema ist das Lebenswerk des Regisseurs. Sie wurde 2004 eröffnet und tourt seitdem über den Globus. Ende der weiteren Informationen

Experten konstruierten Küchen, gravitationsfreie Toiletten und Anzeigetafeln für den Film. Die Industrie ließ sich später wiederum von "2001" inspirieren, die NASA nannte ihr Raumschiff von 1985 Discovery, nach dem Erkundungsraumschiff im Film. Und kein Science-Fiction-Streifen, der danach ernst genommen werden wollte, konnte hinter Kubricks visuellen Standard zurückfallen.

Spuren in Filmen, Musik, Malerei

Das Modell des Sternenkinds vom Ende des Films ist eines der wenigen erhaltenen Originale. Bild © Sonja Fouraté (hr)

Überhaupt, die Wirkung des Films: Auch von ihr erzählt die Ausstellung. Spuren von Kubricks Werk finden sich in mehr als 250 Filmen. Regisseure wie Steven Spielberg oder David Lynch berufen sich auf Kubrick. Aber auch in Musikvideos und Werbung, in Design, Malerei, Architektur und Poesie wurde "2001" wieder und wieder zitiert.

"Ich habe versucht, ein visuelles Erlebnis zu schaffen, welches die sprachlichen Einordnungsschemata umgeht und mittels eines emotional-philosophischen Inhalts direkt zum Unterbewusstsein vordringt", sagte Kubrick selbst einmal über seinen Film. Die Besucher werden in Frankfurt sehen, warum ihm dies gelungen ist.