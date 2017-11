Nach hitzigen Diskussionen und mit Zähneknirschen haben die Stadtverordneten in Bad Hersfeld das 600.000-Euro-Defizit der Festspiele ausgeglichen. Für das mächtige Loch in der Kasse machten sie Intendant Dieter Wedel verantwortlich.

Trotz Zuschauerrekords hatten die Bad Hersfelder Festspiele in diesem Jahr ein dickes Minus von 600.000 Euro eingespielt. Am Donnerstagabend stimmten die Stadtverordneten mit knapper Mehrheit dafür, diese Summe mit städtischen Mitteln auszugleichen.

In zwei Punkten waren sich die Stadtpolitiker einig: Es muss mehr Transparenz bei den Finanzen der Festspiele geben, und auf der Nebenbühne im Schloss Eichhof werden auch künftig Theaterstücke im Rahmen der Festspiele aufgeführt.

Das kleine Freilichttheater in dem Schloss drei Kilometer südlich von Bad Hersfeld begeistere die Zuschauer seit mehr als 30 Jahren, so die einhellige Meinung. Intendant Dieter Wedel hatte angesichts der 600.000 Euro Defizit die Aufführungen im Eichhof einsparen wollen. Bürgermeister Thomas Fehling (parteilos) sagte am Donnerstagabend, Wedel habe bereits versprochen, dem Druck der Politiker in diesem Punkt nachzugeben.

Stadtverordnete: Wedel für Defizit verantwortlich

Die Stadtverordneten machten Wedel für das Defizit verantwortlich. Trotz eines Rekord-Etats von 7,8 Millionen Euro sei es ihm nicht gelungen, den Finanzrahmen einzuhalten. Wedel hatte als eine Sparmaßnahme angekündigt, die Nebenbühne im Schloss Eichhof nicht mehr bespielen zu wollen. Dieser Vorschlag ist nun vom Tisch.

Den Vorschlag eines Abgeordneten der Neuen Bürgerliste, die Festspiele nur noch alle zwei Jahre auszurichten, lehnten alle anderen ab. Am kommenden Dienstag wird Wedel den Spielplan für die Festspiele 2018 vorstellen.

