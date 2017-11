Polit-Thriller, Liebeskomödie und Kult-Musical, dazu noch die Erfolgsproduktion Titanic aus dem Vorjahr: Intendant Dieter Wedel verspricht für die kommende Festspielsaison in Bad Hersfeld ein Programm zwischen Hochspannung und Lachkrampf.

Viel Neues und die Wiederaufnahme eines Kassenschlagers werden im kommenden Jahr auf dem Spielplan der Festspiele Bad Hersfeld stehen. Nach den Querelen um das 600.000-Euro-Defizit aus der abgelaufenen Saison schaut man in der Festpielstadt mit Zuversicht in die Zukunft.

Weitere Informationen 68. Bad Hersfelder Festspiele 6. Juli bis 2. September 2018

Der Vorverkauf beginnt am 27. November 2017. Ende der weiteren Informationen

Wedels eigene Inszenierung wird "Das Karlos-Komplott". Basierend auf Don Karlos von Schiller sei die Wedel-Version jedoch etwas ganz anderes, erklärte der künstlerische Leiter der Festspiele, Joern Hinkel, bei der Vorstellung des Programms am Dienstag. "Es ist das beste Stück über einen Überwachungsstaat", betonte Wedel und kündigte das Werk als aktuellen Polit-Thriller an. Unerfüllte Liebe, verräterische Gefolgsleute und großes Vater-Sohn-Drama. "So hat noch keiner Don Karlos jemals gesehen!"

Bewährtes aus der Kategorie Musical

Etwas fürs Herz wird das zweite Schauspiel des Sommers 2018 in der Stiftsruine. Die Komödie "Shakespeare in Love" wird als deutsche Erstaufführung in Bad Hersfeld zu sehen sein. Der Kinofilm aus dem Jahr 1998 mit Gwyneth Paltrow brachte es zum Welterfolg und gewann sieben Oscars.

Bei den Musicals setzt Wedel auf Bewährtes und Neues mit Kult-Faktor. "Titanic" wird als Erfolgsmusical der abgelaufenen Saison 2017 erneut gezeigt. Das neue Musical bringt den Kult schon mit: "Hair" wird in einer neuen Fassung von Regisseur Gil Mehmert inszeniert. "Hair" sei ein Meilenstein des Musiktheaters, eine brillante Show aus mitreißender Rock-Musik, Tanz und schillernden Kostümen, verspricht Wedel.

Neben den vier Inszenierungen in der Stiftsruine wird es noch eine Komödie auf der Nebenbühne in Schloss Eichhof geben. Diesen Spielort wollte Wedel aus Kostengründen eigentlich streichen. Zudem ist auch wieder ein Kinder- und Jugendstück geplant, das anders als in den Vorjahren, ebenfalls in der Stiftsruine aufgeführt wird. Die Titel dieser Stücke werden jedoch erst im Frühjahr verraten.

Tickets kosten zwischen 29 und 78 Euro

Präsentiert wurden am Dienstag auch die bereits angekündigten erhöhten Eintrittspreise. In der günstigsten Kategorie bleiben die Ticketpreise unverändert, in anderen Kategorien steigen die Kosten aber jeweils um einige Euro. Die günstigste Karte kostet 29 Euro, die teuerste 78 Euro. Damit seien die Preise im Vergleich zu Musicalbühnen in Hamburg oder Berlin weiter moderat, so die Einschätzung der Festspielleitung.

Der Preisanstieg ist auch eine Reaktion auf den zuletzt deutlich überzogenen Etat der Saison 2016/2017. Am Ende stand trotz eines Zuschauerrekords ein Defizit von 600.000 Euro zu Buche. Das Minus muss aus der Stadtkasse ausgeglichen werden. Begründet worden war der Fehlbetrag zuletzt mit unerwarteten Mehrkosten und großem Personalbedarf.

Wedel sagte am Dienstag allerdings auch, die Stadt sei verantwortlich für die Hälfte des Defizits. 200.000 Euro an Zuschüssen seien gestrichen worden, weil der Vorverkauf so gut lief. Zudem hätten die Klassik-Konzerte 100.000 Euro gekostet. Wedel wollte sie nicht; die Stadt habe aber Wert darauf gelegt.

