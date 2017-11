Szene aus "Titanic - Das Musical", das 2017 in Bad Hersfeld uraufgeführt wurde. Die große Bühne in der Stiftsruine steht nicht auf der Streichliste.

Szene aus "Titanic - Das Musical", das 2017 in Bad Hersfeld uraufgeführt wurde. Die große Bühne in der Stiftsruine steht nicht auf der Streichliste. Bild © Bad Hersfelder Festspiele/ K. Lefebvre

Nach dem hohen Defizit der Bad Hersfelder Festspiele in diesem Jahr soll 2018 gespart werden - allerdings nicht in allen Bereichen. Die Zuschauer werden wohl stärker zur Kasse gebeten.

Die neue Devise lautet: Lieber kleiner, dafür hochwertig. Nach dem 600.000 Euro-Defizit der Bad Hersfelder Festspiele in der Saison 2017 trotz Rekorden bei Kartenverkauf und Zuschauerzahlen soll das Spektakel gestrafft und verkleinert werden. Gespielt wird künftig nur noch in der Stiftsruine selbst. Auf der Nebenbühne im Schloss Eichhof wird es nach Jahrzehnten keine Vorstellungen mehr geben - eine Zäsur in der Festival-Historie.

Wedel: An den Schauspielern wird nicht gespart

Intendant Dieter Wedel sagte am Mittwoch in Bad Hersfeld auf die Frage, ob er nicht mit weniger Schauspielern oder weniger teuren Akteuren auskomme, dass dieses Szenario für ihn nicht denkbar sei. Dort zu sparen sei der falsche Weg - dann lieber weniger Spielstätten. 120 Schauspieler, 40 Musiker plus Kostüm- und Maskenbildner kosteten 2017 rund 1,3 Millionen Euro.

Wedel hatte seit 2015 zahlreiche Theater- und Filmstars nach Bad Hersfeld auf die Bühne gelockt und dem Festival einen Popularitätsschub verschafft. Auf dem Programm der 67. Festspiele standen in diesem Jahr vier Schauspiele und zwei Musicals, dazu Konzerte im Rahmenprogramm. Der Etat betrug 7,5 Millionen Euro. Insgesamt kamen mehr als 100.000 Zuschauer.

Weniger Rabatte, teurere Tickets

Die Kürzungen betreffen auch das Theaterzelt für Kindervorführungen und die sogenannte Spielwiese neben dem alten Kirchengemäuer. Beide fallen weg. Die Idee, bei Personalkosten für Technik oder Requisite zu sparen, lehnte Wedel ebenfalls ab. Hier brauche man alle Fachkräfte, um die aufwändigen Inszenierungen auf die Bühne bringen zu können. Allerdings sollen die Bühnenbilder insgesamt einfacher werden.

Auch die Zuschauer werden ab 2018 stärker zur Kasse gebeten. Vorverkaufsgebühren sollen auf die Tickets umgelegt und Rabatte und Vergünstigungen auf den Prüfstand gestellt werden. Günstigere Tickets unter der Woche sind aus Sicht der Festspielleitung nicht länger sinnvoll. Früher habe man damit weniger gut besuchte Vorstellungen gefüllt. Heute seien ohnehin alle Vorstellungen gut besucht.

Den Verantwortlichen der Stadt wird vorgeschlagen, Tickets im mittleren und oberen Preissegment um zwei bis drei Euro zu verteuern, sagte die kaufmännische Festspielleiterin Andrea Jung. Die unteren Preisgruppen sowie die Sozialrabatte sollen dagegen unangetastet bleiben. Der Magistrat muss über diese Vorschläge beraten.