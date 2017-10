Die "Titanic"-Aufführungen waren in Bad Hersfeld ein voller Publikumserfolg.

Die "Titanic"-Aufführungen waren in Bad Hersfeld ein voller Publikumserfolg. Bild © picture-alliance/dpa

Dickes Minus in Bad Hersfeld trotz Zuschauerrekords

Die Bad Hersfelder Festspiele haben in diesem Sommer mit einem Defizit von rund 600.000 Euro abgeschlossen. Dabei kamen mehr Besucher zu den Vorstellungen als je zuvor. Doch der Fehler liege im System, sagen die Veranstalter.

Mehr als 100.000 Zuschauer strömten in diesem Jahr zu "Martin Luther", "Titanic" und anderen Vorführungen in die Bad Hersfelder Stiftsruine. Die Premieren waren schon Monate im Voraus ausverkauft. Die Abschlussbilanz der Festspiele konnte die große Popularität aber trotzdem nicht retten.

Die Festspiele endeten in diesem Jahr mit einem Defizit von rund 600.000 Euro, wie die Festspielleitung am Montag bekannt gab. Das entspricht 7,7 Prozent des Gesamtetats, der bei 7,8 Millionen Euro lag. Auch in den Vorjahren hatten die Festspiele regelmäßig höhere Ausgaben als geplant. Im vergangenen Jahr betrug das Minus 345.000 Euro (Gesamtetat: 7,5 Millionen Euro). Die Löcher mussten nachträglich mit Mitteln aus der Stadtkasse gestopft werden.

"Rahmenparameter stimmen nicht"

Den Grund lieferte die Kaufmännische Leiterin der Festspiele, Andrea Jung, bei der Präsentation der Zahlen am Montag gleich mit: "Unsere Analyse hat ergeben, dass die Rahmenparameter der Festspiele einfach nicht stimmen. Und das belegbar schon seit über zwölf Jahren unabhängig von der Intendanz."

Bürgermeister Thomas Fehling (unabhängig) sprach mit Blick auf die Planungsstrukturen der Festspiele von einem Systemfehler. Weil die Festspiele viel früher jahresübergreifende Planungen angehen müssten, als der städtische Haushalt Mittel freigibt, sei es immer wieder zu Finanzproblemen gekommen.

Wedel fordert Reformen

Intendant Dieter Wedel fordert bereits seit seiner Vorstellung im September 2014 eine grundlegende Strukturreform der Festspiele. Nach seinen Plänen sollte künftig eine gemeinnützige GmbH die Festspiele ausrichten, um sie aus den politischen Auseinandersetzungen der Stadt herauszuholen. Bislang sind der Magistrat und die Stadtverwaltung der Veranstalter.

Zudem fordert der Star-Regisseur ("Der große Bellheim") Wedel mehr Personal, zum Beispiel Techniker und Requisiteure, und einen festen Etat für die Festspiele. Sein Ziel: Die Festspiele noch größer und populärer zu machen, als sie bereits sind.

Sendung: hr-iNFO, 16.10.2017, 12.00 Uhr