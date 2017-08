Bad Hersfelds Bürgermeister Fehling will eine Luther-Ausstellung verhindern, dabei ist diese von der Stadt selbst längst geplant. Fehling trägt der Künstlerin eine drei Jahre alte Karikatur nach.

Unter lautem Getöse entließ Bad Hersfelds Bürgermeister Thomas Fehling (FDP) im Sommer 2014 den Intendanten der Festspiele, Holk Freytag. Die Personalie stellte die Theaterinszenierungen in der Stiftsruine in den Schatten und inspirierte die Künstlerin Renate Wandel, kurzerhand ihre Ausstellung "Alles Theater" mit Motiven zu Dramen von Friedrich Schiller wie "Wilhelm Tell" und "Don Carlos" zu aktualisieren. Ein Bild zeigte fortan unter der Abbildung des Gesslerhuts eine angeheftete Zeichnung von Fehling. Dieser Hut steht allgemein für das Erzwingen untertänigen Verhaltens und begründete die Erzählung von Wilhelm Tell, der diesem Hut eben nicht seine Ehrerbietung erwies.

Den Bürgermeister traf das damals hart. Er fühlte sich "beleidigt und persönlich diffamiert", wie er am Mittwoch zu hessenschau.de sagte. Daher tritt er nun, drei Jahre nach der Karikatur, gegen Renate Wandel nach. Vor kurzem bestimmte er, dass die für Ende September in der städtischen Galerie im Stift geplante Wandel-Ausstellung zum Lutherjahr nicht gezeigt werden dürfe.

Stadt selbst lud Künstlerin ein

Kurios daran: Die Bad Hersfelder Stadtverwaltung selbst hatte die ortsansässige Künstlerin eingeladen, ihre Wanderausstellung "Blitzschlag" mit Motiven zu Luthers Wirken anlässlich des Reformationsjubiläums zu zeigen. Fehling bestreitet das auch nicht. "Manche Mitarbeiter der Verwaltung haben wohl nicht mitbekommen, dass ich damals bestimmt habe, dass Frau Wandel hier nicht mehr ausstellen darf."

Auf die Frage, ob er das allein so entscheiden dürfe, sagte Fehling: "Ich tue das einfach und lasse das gern auch gerichtlich klären." Er akzeptiere einfach nicht, dass er damals unter dem Gesslerhut gezeigt wurde.

Bad Hersfelds Bürgermeister Thomas Fehling. Bild © picture-alliance/dpa

Fehling findet, als Anspielung auf den Rauswurf des Festspielintendanten Freytag gehe die Gesslerhut-Darstellung völlig fehl, "da das damals eine mehrheitliche Entscheidung des ganzen Magistrats war und nicht allein die meinige". Vor allem aber hätten die Nazis im KZ Dachau eine Art Gesslerhut aufgestellt: "Ich akzeptiere nicht, dass man mich mit Nazi-Schergen gleichstellt. Zumal mein Großvater als Sozialdemokrat von den Nationalsozialisten damals festgenommen wurde." Die Karikatur vor drei Jahren habe seine Familie stark belastet, berichtet Fehling, die Künstlerin habe sich bei ihm nie entschuldigt.

"Wie soll ich mich denn für ein Kunstwerk entschuldigen?" So fragt Renate Wandel mit Verweis auf ihre künstlerische Freiheit: "Noch haben wir hier keine Zustände wie in der Türkei." Abgesehen davon sei die Karikatur doch wirklich lange her, und Fehling habe sich nie an sie gewandt. "Er hätte mir doch einen Brief schreiben können mit seinen Einwänden."

Künstlerin hat Anwalt eingeschaltet

Wandel sagte auf Anfrage, sie sei ohne Groll, selbst wenn die Ausstellung tatsächlich abgesagt werde. Doch sie begreife es nicht: "Ich werde überall gerne eingeladen. Und die Anfrage kam doch auch von der Stadt selbst!" Bürgermeister Fehling habe leider nicht viel Verständnis für die Kultur. "Immer wenn er eingreift, wird es brenzlig", findet sie.

Und sie habe doch seit der umstrittenen Karikatur bereits im Kunstverein in Bad Hersfeld wieder ausgestellt, merkte Wandel an: "Anscheinend hat er nun kurzfristig mitgekriegt, dass zu Luther eine Ausstellung von mir geplant ist."

Künstlerin Renate Wandel. Bild © osthessen-news.de

Die Entlassung Freytags empfand Wandel als "nicht fein", ihre Karikatur als völlig legitime Reaktion - was im Übrigen in einer Eilentscheidung des Amtsgerichts Bad Hersfeld bestätigt worden sei. Die Ausstellung habe damals wiedereröffnet werden müssen. Auf eine juristische Lösung des aktuellen Streits - und auf eine abermalige Bestätigung ihrer künstlerischen Freiheit - setzt Renate Wandel auch jetzt: Sie hat ihren Anwalt eingeschaltet.

Sendung: hr4, 23.08.2017, 12.30 Uhr