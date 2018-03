Zwei hessische Schlappmäuler haben sich gesucht und gefunden: Badesalz-Komiker Gerd Knebel und Rapper Marco Döll alias Mädness haben ihr erstes gemeinsames Album rausgebracht. Und das macht richtig Spaß.

Wir schreiben das Jahr 2014, es ist Januar. Der gesamte Odenwald ist in heller Aufregung: In der FAZ ist ein Artikel mit dem Titel "Dieses Stück Germany" erschienen. Die Autorin rechnet darin mit ihrer Kindheit in der "Odenwaldhölle" ab. Die so Geschmähten toben, selbst der Landrat fordert eine Richtigstellung.

Zwei Monate später erscheint auf Youtube eine ironisch-musikalische Replik: "Baby, lass die Finger weg von unserm schönen Odenwald und sei nich' so gemein!" fordern niemand Geringeres als Badesalz-Komiker Gerd Knebel und der aus Darmstadt stammende Rapper Marco Döll alias Mädness - damals aber eher unbemerkt von einem breiten Publikum.

Rap-Rock-Reggae-Funk-Crossover

Schnitt, wir schreiben das Jahr 2018: Auf den vor vier Jahren "relativ spontan" entstandenen Song (O-Ton Döll) folgt nun das erste gemeinsame Album des Duos, das sich Dirty Dabbes nennt: "Putzintensiv" heißt es und umfasst zehn Tracks. Aufmacher ist ebenjenes Lied "Finger da weg!"

Rap und Comedy - passt das zusammen? Klare Antwort: Auf jeden Fall! Rap-Fans sei allerdings gesagt: Das Album ist viel mehr Badesalz als Mädness. Es ist ein Rap-Rock-Reggae-Funk-Crossover geworden, das immer mehr Spaß macht, je öfter man es hört.

Hessischer Hang zum Meckern

Aber wie gesagt, die meisten Tracks könnten so auf einem Badesalz-Album erscheinen - wie der Reggae-Titelsong "Putzintensiv". Er nimmt den hessischen Hang zum Meckern aufs Korn. Der Blues "But my Mudder", die Folk-Trinker-Hommage "Guinessbär" oder die Mundart-Hymne "13" sind vor allem spaßiger Nonsense.

Und mit "Zutiefst beleidigt" dreht das Duo die Folgen von "Odenwaldhölle" und Co. weiter: Hass und Pöbeleien im Netz sind Thema des Songs. Rap-Fans kommen schließlich bei "Schadé" auf ihre Kosten: Hier tobt sich Döll zu Gitarren-Beatbox im schnellen Sprechgesang aus. Das Highlight des Albums.

Hervorragende Musiker

"Putzintensiv" beweist vor allem eines: Gerd Knebel ist ein hervorragender Musiker, der sich in so ziemlich jedem Genre zu Hause fühlt. Zur Erinnerung: Knebel war unter anderem Sänger der Kultband Flatsch!, überraschte mit der Metal-Kombo Giftdwarf und veröffentlichte zuletzt sein Solo-Rock-Album "The Knebells".

Mit dem neuen Album wird greifbar, wie gut sich Knebel und Döll verstanden haben müssen. Für Döll ist es sein erstes Experiment abseits des Rap, aber ein Herzenswunsch: "Vor ein paar Jahren wurde ich in einem Interview gefragt, mit wem ich außerhalb des Rap gerne mal zusammenarbeiten würde", erzählt er. "Meine Antwort war: Badesalz!"

"Sofort gut verstanden"

2013 lernte er Knebel tatsächlich kennen: im Darmstädter Kikeriki-Theater, wo Döll als Puppenspieler arbeitete - passenderweise in der Comedy Hall. "Humortechnisch bin ich von Badesalz sozialisiert worden", sagt er. "Wir haben uns auch sofort gut verstanden."

Es folgten unregelmäßige Treffen ("Gerd hatte Gigs, ich hatte Gigs", sagt Döll), bei denen "viel Kaffee getrunken, geschwätzt und mit der Gitarre herumexperimentiert wurde".

Keine Live-Auftritte geplant

Wer nun auf Live-Auftritte des Duos hofft, muss enttäuscht werden: Bislang sind keine geplant. Gerd Knebel ist mit Henni Nachtsheim im Studio, auch Döll ist verplant.

Man hätte die beiden aber gern gemeinsam auf der Bühne erlebt - vor allem, weil sie sich laut Knebel kostümtechnisch eher an Gebrauchtwagenhändlern als an Rappern orientiert hätten. Schadé eigentlich.