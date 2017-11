Bei der Winterausgabe ihrer Tour hat Depeche Mode am Freitag in Frankfurt die Festhalle aus den Angeln gehoben. Nachdem sie im Sommer schon die Commerzbank-Arena begeistert hat, zeigte die Band nun, dass ihr wahres Zuhause unter geschlossenem Dach liegt.

Festhalle, Freitag. Und dann auch noch Black Friday, Beginn der Weihnachtsshopping-Saison! In Frankfurt bekommt der Ausdruck aber eine ganz neue Bedeutung. Nicht einkaufen ist das Credo, sondern feiern. Zelebrieren. Und zwar Depeche Mode, die auf ihrer "Global Spirit"-Tour schon das zweite Mal in diesem Jahr in Frankfurt auflaufen. Im Juni hat die Band die Commerzbank-Arena mit einem fulminanten Konzert bespielt.

Tattoos, Schweiß und Lederweste

Nun also in der Halle, was ja eigentlich besser zu Depeche Mode passt, da scheint keine Sonne, da ist geschützte Dunkelheit. Erstes Lied, "Going Backwards" von der nun auch schon nicht mehr ganz neuen "Spirit", das Publikum ist sofort dabei, auf den Rängen sitzt niemand mehr – die knallvolle Halle tobt.

Schon beim zweiten Lied "It's No Good" ist alles so, wie es bei einem Depeche-Mode-Konzert sein soll: Dave Gahan schmeißt sein Jackett in die Ecke, zeigt Tattoos und Schweiß zu Lederweste, geht in den Derwisch-Modus und dreht sich um sich selbst. Martin Gore, auch in schwarz mit sternchenförmiger Gitarre, versprüht auf seinem Stammplatz links auf der Bühne gute Laune. Und auch ganz in Schwarz, rechts auf einem Podest, thront über allem Andrew Fletcher an seinen Keyboards und Synthesizern. Der Mann trägt Sonnenbrille, wirkt konzentriert und ist an Coolness nicht mehr zu überbieten.

In der Halle wogt ein Meer aus hochgetsreckten Armen

Bei "Barrel of a Gun" gibt Gahan eine kleine launige Einlage mit einem Texteinsprengsel von Grandmaster Flashs "The Message", "A Pain That I’m Used To" knallt unter einem Stroposkopgewitter ordentlich trocken und laut in die Halle. Der Sound in der Festhalle überzeugt, leider weiß man ja nie, was einen dort erwartet, und dieses Mal: Glück gehabt, klingt sauber und klar. Lediglich das Schlagzeug hätte etwas lauter sein können.

Bei "Useless" und "Precious" flaut die Stimmung kurz etwas ab, aber es braucht nicht viel, um die Fans in der Halle wieder zu motivieren. Der Meister nimmt die Arme über den Kopf, klatscht in die Hände, und alle tun es ihm nach, ein wogendes Meer aus Armen. Da ist sie, die typische Depeche-Mode-Arme-Choreografie. Zu "World In My Eyes" wechselt Martin Gore ans Keyboard und Dave Gahan wirft sich in Pose mit der Hand im Schritt – aber nur kurz. Der Moment entschwebt, gemeinsam mit Gahan, der zu einer sphärisch-melodiösen Elektro-Country-Version von "Cover me" als Astronaut auf der Videoleinwand ins All abhebt.

Music from the Masses: Das Publikum ist textsicher und ausdauernd

Beschaulich wird es bei "Insight", das Martin Gore nur mit Klavierbegleitung im Duett mit Peter Gordeno singt, einem der beiden Live-Musiker, die das Trio Gahan/Gore/Fletcher seit fast 20 Jahren begleiten. Zu "Home" steigt die Band wieder ein, Martin singt, das Publikum singt textsicher mit und huldigt Gore auch nach dem Ende des Liedes, indem es einfach nicht aufhört.

Zu "Enjoy the Silence“ flimmern Hunde, Häschen, eine Kuh, ein Pferd über die Videoleinwand. Bild © Marvin Mendel (hr)

Dann kommt wieder richtig Schwung in die Halle: Bei "Everything Counts" gehen alle Arme nach oben, Dave freut sich: "Thank you very much – beautiful!". Hübsch ist auch die Videoprojektion zu "Enjoy the Silence", heute in einer Dance-Electro-Version. Häschen, Hunde, ein Schaf, ein Pferd, eine Kuh bewegen sich in Zeitlupe auf einer leeren Fläche. Das Publikum performt den halben Song alleine, Gahan hält minutenlang das Mikro in die Massen. Vielleicht muss er mal durchschnaufen. Mit "Never Let Down Again" verabschiedet sich die Band vorläufig.

Vielleicht gleich noch ein drittes Mal?

Martin Gore zaubert mit "Strangelove" die erste Zugabe auf die Bühne. Nur mit Klavier begleitet schafft er es, mit dieser Version des 30 Jahre alten Klassikers in der großen Halle fast eine Barabend-Athmosphäre herzustellen. Sehr besonders. Das große Finale einer großen Show bestreitet die Band mit "Walking in my Shoes", "A Question Of Time" und als Knaller zum Schluss "Personal Jesus": Wieder alle Hände hoch, wieder alle mitgesungen – und wieder alle begeistert. Depeche Mode könnten gerne auch noch ein drittes Mal in diesem Jahr nach Frankfurt kommen.