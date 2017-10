+++ Die sieben Leben des Gregor Gysi +++ Atwood hat Friedenspreis entgegengenommen +++ Dan Brown schickt Robert Langdon in den Urlaub +++ Buchmesse-Organisatoren verurteilen "jede Form von Gewalt" +++ Buchmesse im Zeitraffer +++

+++ Adele Neuhauser: Meine Lebenslinie +++

Tatort-Kommissarin Adele Neuhauser hat in ihrem Leben viele Tiefschläge erlebt. Davon erzählt sie in ihrer Autobiografie "Ich war mein größter Feind." Bis zu ihrem 21. Lebensjahr unternahm sie sechs Suizid-Versuche und erlebte viel Verzweiflung. Nun aber ist die Österreicherin, die die Wiener Kommissarin Bibi Fellner verkörpert, so glücklich wie noch nie. "Ich bin endlich alt genug, um jung zu sein", schreibt sie in ihrem Buch. Für buchmesse.ARD.de hat sie im Video ihre Lebenslinie aufgezeichnet, die sie selbst als "höchst eigenartig" beschreibt.

+++ Die sieben Leben des Gregor Gysi +++

Gregor Gysi beleuchtet in seinem Buch „Ein Leben ist zu wenig“ nicht nur seine politische Laufbahn, sondern blickt auch auf Privates. Gysi sagte auf der Buchmesse, dass er bereits sieben Leben geführt habe. Es habe eine Phase gegeben, da habe ihn die Mehrheit der Bevölkerung abgelehnt – und eine, in der er sich die Akzeptanz zurückgeholt habe. Jetzt beginnt Gysis achtes Leben: Er will sein Alter genießen, wie er im Videointerview erzählt. Gysi war auch zu Gast auf der ARD Bühne.

+++ Atwood hat Friedenspreis entgegengenommen +++

Die kanadische Schriftstellerin Margaret Atwood hat am Sonntag in der Frankfurter Paulskirche den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels entgegengenommen. Die Auszeichnung ist mit 25.000 Euro dotiert und wird zum Abschluss der Frankfurter Buchmesse vergeben. Die Auszeichnung gibt es seit 1950. Atwood ist erst die zehnte Frau, die den Preis bekommt. Die Erzählerin wurde für "Humanität, Gerechtigkeitsstreben und Toleranz" in ihrem umfangreichen Schaffen geehrt. Die Laudatio hielt die aus Österreich stammende Berliner Autorin Eva Menasse.

+++ Dan Brown schickt Robert Langdon in den Urlaub +++

Überlebt Gott die Wissenschaft? Dieser Frage geht Bestseller-Autor Dan Brown in seinem neuen Buch "Origin" nach. In der deutschlandweit einzigen Lesung zog Brown am Samstagabend auf der Frankfurter Buchmesse 1.200 Besucher in seinen Bann. "Origin" folgt einem bewährten Muster: Brown kreiert ein Zusammenspiel aus Kunst, Religion und Wissenschaft und lässt seinen Romanhelden Robert Langdon Rätsel knacken und stellt die Religion in Frage.

Kann Gott die Wissenschaft überleben? In der Vergangenheit habe das bislang kein Gott geschafft, behauptete Brown. "Früher hatten wir ein ganzes Pantheon an Göttern, um die Welt zu erklären", fügt er hinzu. Ob es nach "Origin" noch weitere Bücher mit Symbolforscher Langdon geben wird, verriet Brown nicht. Stattdessen sagte er: "Robert Langdon macht jetzt erst mal Urlaub." Brown hatte schon am bereits am Donnerstag einen Buchmesse-Auftritt.

+++ Buchmesse-Organisatoren verurteilen "jede Form von Gewalt" +++

Nach den Tumulten vom Samstagabend haben die Organisatoren der Frankfurter Buchmesse Stellung bezogen. Es habe in den vergangenen Tagen "gezielte Provokationen, Sachbeschädigungen und tätliche Übergriffe zwischen linken und rechten Gruppierungen" gegeben, hieß es in einer Stellungnahme des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Man verurteile "jede Form von Gewalt" und werde sie "als Mittel der Auseinandersetzung nicht zulassen". Der Börsenverein ist der Veranstalter der Buchmesse und hatte rechte Verlage zugelassen. Diesen Schritt kritisierte unter anderem Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD). Ob der Börsenverein Konsequenzen aus den Vorfällen zieht, ist bislang nicht bekannt.

+++ Buchmesse im Zeitraffer +++

Zur größten internationalen Buchmesse tummeln sich wieder tausende Besucher auf dem Messegelände. Wir zeigen die Besucher-Massen im Zeitraffer.

+++ Friedenspreis-Verleihung in Paulskirche +++

Zum Abschluss der Frankfurter Buchmesse nimmt die kanadische Schriftstellerin Margaret Atwood am heutigen Sonntag in der Paulskirche den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels entgegen. Die 77 Jahre alte Autorin wird für "Humanität, Gerechtigkeitsstreben und Toleranz" in ihrem umfangreichen Schaffen geehrt. In ihren Romanen und Sachbüchern habe Atwood immer wieder politisches Gespür und Hellhörigkeit für gefährliche unterschwellige Entwicklungen und Strömungen gezeigt. Die renommierte Auszeichnung, die seit 1950 vergeben wird, ist mit 25.000 Euro dotiert.

+++ Das ist los am Buchmesse-Sonntag +++

Letzter Besuchertag auf der Frankfurter Buchmesse: Autoren, Stars, Cosplayer – alle sind zu Gast. Wir haben für Sie einen Überblick über die wichtigsten Veranstaltungen zusammengestellt.

