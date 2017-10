Buchmesse und Partys, das gehört zusammen. Von Comic-Party bis zum literarischem Tanzen reicht das Angebot. Bei den meisten Veranstaltungen ist der Eintritt frei. Eine Übersicht.

Dienstag, 10. Oktober

Grand Opening Bookfest für alle

Das Feiern beginnt bereits am Dienstag mit der Bookfest-Eröffnung. "Das Bookfest ist eine offene Plattform für Inszenierungen rund um Literatur und Kreativwirtschaft.

Kultur- und Literaturliebhaber, digitale Pioniere und kreative Köpfe, die gesamte Verlagswelt, Messegäste sowie Frankfurterinnen und Frankfurter sind auf allen Veranstaltungen herzlich willkommen", sagt Markus Gogolin, Marketing-Direktor der Frankfurter Buchmesse. An den Messetagen öffnen sich die Türen täglich um 18 Uhr, das Literaturprogramm beginnt jeweils ab 21 Uhr.

Hier findet das Grand Opening Bookfest statt - im NM57. Bild © Alex Kraus

Wann? Ab 18 Uhr

NM57, Neue Mainzer Straße 57, 60311 Frankfurt am Main Eintritt frei

Mittwoch, 11. Oktober

#pubnpub

#pubnpub ist ein Treffpunkt für Verleger und Buchmenschen. Schon in 16 Städten und 7 Ländern fand die Reihe statt. Zur Frankfurter Buchmesse 2017 gibt es eine Spezialausgabe im AMP als Gast der Bookfest Lounge. Ziel ist es, dass sich die Gäste bei ein paar Drinks kennenlernen.

After-Messe im AMP im Jahr 2016. Bild © Benjamin Lauterbach/ Frankfurter Buchmesse

Los geht der Abend mit einem Impuls-Vortrag von Manager und Autor Frank Behrendt: Wie schafft man es in Zeiten ständiger Umbrüche, mutig zu bleiben? "Der Wandel als Dauerzustand" ist das Thema der anschließenden Gesprächsrunde. Später legt DJ Ata auf, um den Abend ausklingen zu lassen.



Wann? Ab 19 Uhr, ca. halbstündiger Vortrag und ca. halbstündige Gesprächsrunde, dann offene Runde

AMP, Gallusanlage 2, 60329 Frankfurt am Main Eintritt frei

Donnerstag, 12. Oktober

Literarisches Tanzen im Mousonturm

Am Donnerstag geht es zum literarischen Tanzen in den Mousonturm. Beim "Dancing Littéraire" stehen Autorinnen und Autoren von "Francfort en français/Frankfurt auf Französisch" auf der Bühne und verwandeln sich für einen Lese-Abend in DJs. Valérie Zenatti, Sylvain Prudhomme, Gwenaëlle Aubry und viele andere lassen es musikalisch krachen.

Das "Literarische Tanzen" findet im Mousonturm statt. Bild © Jörg Baumann

Die Literaten präsentieren ihre für diesen Abend verfassten Texte, Kurzgeschichten, Gedichte oder Pamphlete. Jeder Text endet mit dem Titel eines Hits, den der DJ sofort auflegt. Erst wird also gelauscht, dann leidenschaftlich getanzt, um wenig später wieder zu lauschen. Die Schauspielerin Magali Mougel führt den Taktstock als Dirigentin dieses Tanzevents.



Wann? 22 Uhr

Künstlerhaus Mousonturm, Waldschmidtstraße 4, 60316 Frankfurt Eintritt frei

Freitag, 13. Oktober

Comic-Party mit Live-Zeichnen

Elektronische Musik und Comic passen zusammen? Das will die Comic-Party im Künstlerhaus Mousonturm zeigen. Versammelt sind alle auf der Frankfurter Buchmesse vertretenen Comic-Schaffenden. In einer Reihe interaktiver Aktionen und gemeinsamer Auftritte von Autorinnen und Autoren werden neue Arbeitsweisen präsentiert, begleitet von Konzerten und Sets bekannter DJs. Comics in allen Aggregatzuständen! Produziert von: Lyon BD, Institut Français Kairo, Arty Farty



Wann? ab 20 Uhr

Künstlerhaus Mousonturm, Waldschmidtstraße 4, 60316 Frankfurt Eintritt frei

Diverse Comiczeichner werden live zeichen. Bild © Mousonturm

Auszeichnungen und freie Getränke im Orbanism Club feat. Yarah Bravo

Diese Veranstaltung ist nur für Buchmessen-Besucher. Wenn die ersten drei Tage geschafft sind und bevor es ins Buchmessen-Wochenende oder nach Hause geht, will der Orbanism Club mit den Buchmessenbesuchern feiern. Die Sängerin Yarah Bravo aus Berlin gibt ein Konzert. Der Club gibt die Getränke aus. Neben der Verleihung des "Orbanism Award" versprechen die Veranstalter noch einige Überraschungen.

Yarah Bravo singt auf der Party. Bild © orbanism

Der "Orbanism Award" ist der Preis für Live-Marketing in sozialen Medien und offline sowie für Veranstaltungsformate aller Art im Bereich Kultur und Medien.



Wann? 18 bis 21 Uhr

Frankfurter Buchmesse, Lesezelt, Agora B1 Eintritt: frei - man benötigt allerdings zuvor Eintrittskarten zur Buchmesse

Hotlist 2017 & Party der Independents

Am "Hotlist-Freitag" kommen Verleger, Autoren und Leser unabhängiger Verlage zur Preisverleihung im Literaturhaus zusammen. Auf der Liste stehen die zehn bemerkenswertesten Bücher aus unabhängigen Verlagen - über 180 Verlage haben dafür 2017 ein Buch eingereicht. Im Anschluss: eine Party der unabhängigen Verlage.

Die DJanes keilschmidt legen am "Hotlist-Freitag" auf. Bild © keilschmidt

Eine Veranstaltung vom Literaturhaus Frankfurt, dem Verein der Hotlist und dem Netzwerk unabhängiger Verlage mit den DJs Marcus Roloff, Antje Keil und Katharina Schmidt.



Wann? ab 21 Uhr

Literaturhaus Frankfurt, Schöne Aussicht 2, 60311 Frankfurt Eintritt: 4 Euro

Samstag, 14. Oktober

Bookfest Night im Bahnhofsviertel

Am Samstagabend öffnen Bars und Restaurants im Bahnhofsviertel für die Bookfest Night für die Literatur ihre Türen - und für alle Frankfurter und Gäste.



Wann? ab 18 Uhr

ab 18 Uhr Wo? Bahnhofsviertel Frankfurt

Auch zur Bahnhofsviertelnacht war im Frankfurter Bahnhofsviertel viel los. Bild © picture-alliance/dpa

Fußmassage für Tanzmuffel bei der Open Party 2017

Open Party ist das Tanzparkett im Literaturhaus zum Abschluss des Lesefestivals Open Books . Es ist die große Messeparty für die Fach- und Leserwelt, für alle, "die auch was mit Medien machen". Es wird getanzt, bis alle wach sind. Die Musik kommt von Autoren, Lektoren und Vermittlern. Kurzum: Allerbestes Dideldumdei. Sirup für die Löffel. Fußmassage für Tanzmuffel. Schubumkehr für alle.

Die Autorin Lena Elrath wird unter anderen Musik auflegen. Bild © Marc Krause