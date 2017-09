PEN will keine "Männer in Springerstiefeln"

Der Schriftstellerverband PEN-Zentrum Deutschland hat die Frankfurter Buchmesse dazu aufgefordert, eine Veranstaltung der rechtsextremen Stiftung "Europa Terra Nostra" zu untersagen. Die Anwesenheit rechter Verlage rechtfertigt die Messe mit Verweis auf die Meinungsfreiheit.

Eine Veranstaltung von "Europa Terra Nostra", hinter der federführend NPD-Vorstandsmitglieder stehen, müsse unbedingt von der Frankfurter Buchmesse unterbunden werden. "Eine Buchmesse steht für eine Vielfalt der Meinungen ebenso wie für die Toleranz gegenüber der Meinungsvielfalt. Die politischen und gesellschaftlichen Ziele rechtsextremer Organisationen widersprechen indes in eklatanter Weise einer solchen Grundhaltung", erklärte PEN-Generalsekretär Carlos Collado Seidel am Freitag in Darmstadt.

Dass sich auf der Frankfurter Buchmesse in diesem Jahr auch rechtsnationale Verlage vorstellen präsentieren wollen, hatte Buchmessen-Direktor Juergen Boos auf einer Pressekonferenz in Frankfurt bestätigt. "Auch wenn uns das widerstrebt. Die Buchmesse ist ein Ort der Meinungsfreiheit und da müssen wir auch unliebige Meinungen - egal aus welcher politischen Ecke - zulassen."

Die Frankfurter Rundschau hatte berichtet , dass die rechtsextreme Stiftung "Europa Terra Nostra" Auftritte von NPD-Politikern und anderen Ultranationalisten plant. Konkret geht es um zwei Bücher, die von der Stiftung herausgegeben wurden. Deren Autoren, der Brite Nick Griffin und der ehemalige NPD-Vorsitzende Udo Voigt, zählen zu den kontroversesten Figuren in der rechten Szene in Europa.

Buchmesse lässt Titel prüfen

Die beiden Bücher würden derzeit überprüft, teilte Buchmessen-Pressesprecherin Katja Böhne an Freitag mit. Bei Hinweisen auf verfassungsfeindliche Inhalte werde die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Wenn die Behörde strafrechtlich relevante Inhalte feststelle, entferne die Buchmesse die Medien.

Das Verfahren der Buchmesse sei grundsätzlich gut, sagte die PEN-Präsidentin Regula Venske. Der PEN-Verband wende sich nicht gegen Bücher, sondern "gegen Auftritte von Männern in Springerstiefeln, die nicht an Diskussion interessiert sind". Niemand, der Hass und Hetze verbreite, dürfe sich auf die Meinungsfreiheit berufen. Das Recht auf Meinungsfreiheit beziehe auch "die Pflicht zur Mäßigung" ein, sagte Venske.

Für die Frage wer zugelassen wird und wer nicht, haben die Buchmessen-Macher klare Kritierien. "Für uns ist tatsächlich der Maßstab das Grundgesetz. Alles, was über das Grundgesetz gedeckt ist, kann hier in Deutschland seine Meinung äußern. Damit gehören auch rechte und linke Meinungen hinzu", betonte Buchmessen-Direktor Boos.

Kein Stand - keine Veranstaltung

Der frühere NPD-Bundesvorsitzende und jetzige Europaabgeordnete Udo Voigt wird jedoch nicht auf der Buchmesse sprechen, das erklärte Böhne am Freitag. Wer auf der Buchmesse keinen Stand hat, darf auch keine Veranstaltungen abhalten.

Allerdings gehört zu den Ausstellern auch der neurechte Antaios Verlag. Sollte dieser an seinem Stand zu Veranstaltungen einladen, ließe sich dies nicht unterbinden, solange er nicht gegen deutsches Recht verstieße, sagte Boos. "Wir können in einem solchen Fall nicht einschreiten, weil dies gegen die Meinungsfreiheit wäre." Von Veranstaltungen sei der Buchmesse aber bisher nichts bekannt.