+++ Houellebecq sinniert über französischen Nationalstolz +++ Nachts allein auf der Buchmesse +++ Messe-Tipps für Ihren Besuch +++ Das ist los auf der Buchmesse +++ Unser Buchmesse-Ticker am Donnerstag.

+++ Houellebecq sinniert über französischen Nationalstolz +++

Im Anorak mit E-Zigarette im Mund hat der französische Schriftsteller Michel Houellebecq am Mittwochabend im Frankfurter Schauspiel über Gott und die Welt erzählt. Er fühle sich von den Medien in Deutschland deutlich besser behandelt als zu Hause in Frankreich. Eine genaue Antwort habe er nicht darauf, sagte der umstrittene Autor ("Unterwerfung") vor rund 800 Besuchern. In Deutschland habe man wohl früh erkannt, dass er ein ganz friedlicher Charakter sei.

Das gebeutelte Frankreich werde unter seinem neuen Präsidenten Emmanuel Macron wieder zum "Nationalstolz" zurückfinden, sagte Houellebecq voraus. Man werde wieder das "arrogante" Volk von früher, fügte er ironisch hinzu. Die Zeit der "Selbstgeißelung" sei aber noch nicht vorbei.

+++ Nachts allein auf der Buchmesse +++

"Also ab 5.30 Uhr gehen hier auf dem Gelände die Laubbläser los und die ganze Nacht brennt Licht". "Krimi-Mimi " Miriam Semrau hat eine besondere Nacht hinter sich – im Herzen der Buchmesse, mitten auf der Agora. Der Kein & Aber Verlag aus der Schweiz hat dort aus vier Schiffscontainern einen Turm aufgestapelt, in dem jede Nacht zwei Gäste übernachten dürfen. Am Abend gibt es für die Besucher eine Gutenachtgeschichte, die am Mittwochabend von Hazel Brugger gelesen wurde.

+++ Literatur-Portal feiert Messe-Premiere +++

Per Wildcard nach Frankfurt: Mitten im Messetrubel stehen Dörte Brilling und Birgit Kidd in ihrem Acht-Quadratmeter-Stand. Mit ihrer Idee, dem Literatur-Portal litnity , sind sie die diesjährigen Gewinnerinnen der Wildcard und erhalten den Messestand gratis. Die Zusage für ihre Buchmessen-Premiere kam recht kurzfristig. Die Standgebühren wurden ihnen zwar erlassen, aber dafür haben die beiden Hamburgerinnen mit einigen logistischen Problemen zu kämpfen. Die größte Sorge galt ihrem Produkt, das erst in letzter Sekunde vorzeigbar wurde. Wo der Schuh sonst noch drückte, verraten sie im Video.

+++ Messe-Tipps für Ihren Besuch +++

In Büchern stöbern oder den Lieblingsautor um ein Autogramm bitten - klar, das ist Buchmesse. Doch es gibt auch Mitmach-Oasen, die man mit besonderen Eindrücken oder kleinen Erinnerungen zum Mitnehmen verlässt. Wir haben für Sie 10 Dinge zusammengestellt, die Sie auf der Buchmesse machen sollten. Unsere Tipps.

+++ Das ist los auf der Buchmesse +++

Die Promi-Dichte nimmt am zweiten Buchmesse-Tag spürbar zu. Von "Queen"-Gitarrist Brian May über Extrembergsteiger Reinhold Messner und Eckart von Hirschhausen bis hin zur Königin Mathilde von Belgien sind einige Prominente auf der Messe unterwegs. Hier geht's zu unserem Überblick.

