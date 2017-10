Sieglar und Schreder sind als "logo!"-Moderatoren in Einsatz

"Ich versteh die Welt nicht mehr": Diesen plakativen Titel haben Jennifer Sieglar und Tim Schreder für ihr Erklärbuch ausgesucht, das aktuelle Nachrichten-Themen in möglichst einfachen Worten hintergründig beleuchtet. "Wenn man mit harten Themen in Berührung kommt, ist es besser, man versteht sie", sagt Sieglar. Die ersten vier Kapitel des Buches behandeln zum Beispiel Nordkorea, die Taliban, den Islamischen Staat und den Syrien-Krieg. Für die beiden Autoren gehört das Informieren, Erklären und Erläutern zum Tagesgeschäft, beide sind seit Jahren unter anderem als Moderatoren der Kinder-Nachrichtensendung "logo!" im Einsatz. "Das Buch richtet sich an Jugendliche und Erwachsene - ein schlauer Zwölfjähriger kann es wahrscheinlich auch schon lesen", so Sieglar.

Dass sich das Buch an mancher Stelle inhaltlich bereits überholt hat (Beispiel: AfD), ist Schreder durchaus bewusst. "Das Buch kann die Aktualität nicht abbilden, aber es erklärt die Grundlagen, so dass ich jede neue Wendung verstehen kann." Wie sie auf die Buch-Idee gekommen sind, verraten Sieglar und Schreder im Video.

Am Abend wird der Deutsche Jugendliteraturpreis in fünf Kategorien verliehen. MDR KULTUR hat alle nominierten Titel genau unter die Lupe genommen und tippt die Favoriten. Die Auszeichnung ist mit 72.000 Euro dotiert. Erstmals wird in diesem Jahr der Sonderpreis "Neue Talente" vergeben. Hier stellen wir die Nominierten und die Favoriten vor .

Das erwartet Sie am Buchmesse-Freitag: Am Abend rockt Udo Lindenberg auf die Bühne. Aber schon vorher geben sich Promis wie Susanne Fröhlich, Krimi-Autor Sebastian Fitzek und Grünen-Politikerin Renate Künast die Klinke in die Hand. Unsere Übersicht.

Großer Andrang am Donnerstagabend in Frankfurt: Udo Lindenberg hat den Bildband zu seiner Tournee vorgestellt. Die Bühne überließ der Sänger an diesem Abend aber seiner Lebensgefährtin und Fotografin Tine Acke. Hier geht's zu unserem Bericht.