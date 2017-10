+++ Pressekonferenz mit Margaret Atwood +++ Buchmesse für alle +++ Unser Buchmesse-Ticker am Samstag.

+++Peter Wohlleben: Wie Regenwürmer Wildschweine steuern +++

"An der Natur fasziniert mich, wie robust sie ist", sagt Förster und Autor Peter Wohlleben. Auch wenn der Mensch heute sehr viel in der Natur kaputtmache, hieße das nicht, dass sie sich nicht wieder regenerieren könne. Faszinierend sind für Wohlleben aber auch noch andere Dinge: In seinem Buch "Das geheime Netzwerk der Natur" erklärt der Autor wie Regenwürmer die Wildschweinpopulation regulieren und Wölfe dem Wald beim Wachsen helfen. Die Antwort darauf gibt's übrigens in unserem Video.

+++ Pressekonferenz mit Margaret Atwood +++

Die kanadische Schriftstellerin Margaret Atwood prangert in ihren Texten immer wieder soziale Ungerechtigkeiten an. Am Sonntag wird sie mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet. Schon am Vortag der großen Preisverleihung in der Paulskirche wird sie in Frankfurt erwartet: Auf einer Pressekonferenz wird Atwood Journalisten Rede und Antwort stehen.

+++ Buchmesse für alle +++

Drei Tage waren dem Fachpublikum vorbehalten, jetzt öffnet die Buchmesse endlich für alle. Autoren, Stars, Cosplayer - alle sind am Samstag zu Gast. Zu den prominenten Autoren, die am Samstag auftreten, gehören Rolf Dobelli und Uwe Timm, Martin Walker, Paula Hawkins, Axel Hacke und Gregor Gysi. Wer mag, kann auch Stars aus TV und Show wie Harald Glööckler, Roberto Blanco, Ranga Yogeshwar, Bill Mockridge und Margie Kinsky treffen. Am Abend stellt US-Bestseller-Autor Dan Brown seinen neuen Thriller "Origin" vor. Die Veranstaltung ist deutschlandweit das einzige Event mit dem Thrillerautor, kostet allerdings auch Eintritt. Hier ein Überblick über die wichtigsten Veranstaltungen des Tages.